Test-covid : forte affluence avant le week-end à Nancy

Depuis la mise en place du pass sanitaire, beaucoup de personnes continuent de se rendre dans les pharmacies pour se faire dépister et ainsi avoir un pass valide durant 72h. Une affluence qui explose les vendredis et samedis et qui épuise les pharmaciens.

Devant la pharmacie de la cathédrale à Nancy, la file d'attente s'allonge lentement mais sûrement ce vendredi matin, et pour cause : le week-end arrive. "Je suis venu me faire dépister car demain je sors avec des amis" explique par exemple Lorenzo. Autre raison pour Ilario : "Je dois rentrer chez moi et je ne peux pas prendre le train sans pass". Tous deux ont reçu leur deuxième dose il y a quelques jours, mais doivent encore attendre avant d'avoir le précieux QR Code.

Pour les pharmaciens, les fins de semaines restent compliquées. "En semaine, c'est plutôt calme, on tourne autour de 40, 50 tests par jour. On monte à 150 les vendredis" affirme Laurent Allard de la pharmacie Saint-Sébastien. Ces jours-là, l'établissement s'organise pour mobiliser plus de personnels, mais malgré cela, la forte affluence leur complique la tâche.

"Ce qui est le plus compliqué, c'est qu'en fonction de l'affluence, des fois, on donne les résultats en 40 minutes ou en une heure, ce qui irrite les gens. On voit des gens agressifs" ajoute-t-il.

Agnès, de la pharmacie Gambetta, voit également beaucoup de gens impatients et désagréables. "Il y a beaucoup de stress, car je suis souvent seule et que le travail de la pharmacie est un peu mis de coté, car on ne fait que des tests" regrette-t-elle. "Je viens même le dimanche pour finir le travail de la semaine".