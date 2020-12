Tests antigéniques en Indre-et-Loire : "Ce n'est pas le sésame pour dire c'est open bar" estime un pharmacien

A maintenant deux semaines de Noël, le gouvernement s’attend à une ruée sur les tests antigéniques, ces tests qui peuvent être réalisés en pharmacie et qui permettent de dire en moins d’une demie-heure si un patient est positif au Covid 19.

Un récent sondage Ifop indiquait que 26% des Français envisageaient d’en réaliser un avant les fêtes de fin d’année. Ce mercredi soir d’ailleurs, la Direction Générale de la Santé a officiellement demandé aux pharmacies de faire un "stock important" de ces tests avant lundi prochain, le 14 décembre.

Mais d’ores et déjà, s’ils comprennent l’appel des autorités pour éviter la pénurie, des pharmaciens s’inquiètent que ces tests soient considérés comme une solution miracle pour passer un Noël comme les autres. C’est notamment le cas en Indre-et-Loire.

On a déjà beaucoup de rendez-vous - Nicolas Hay, pharmacien

A la tête de son officine de Vernou-sur-Brenne, Nicolas Hay sent déjà la pression monter. "On en fait un ou deux par jour, et depuis une semaine, on a des demandes de rendez-vous pour la semaine du 21 au 24. On a déjà beaucoup de rendez-vous".

Pour autant, lui qui est aussi le président du Syndicat des pharmaciens d’Indre-et-Loire assure qu’il ne pourra pas en faire plus de dix par jour, ça lui mobilise à chaque fois deux personnes, pour le prélèvement et l’administratif. En plus, il craint que le message soit mal compris. "Ce n'est pas le sésame pour dire c'est open bar ! On est là juste pour retirer ceux qui sont détectés positifs. Ceux-là il faut qu'ils restent isolés".

Il est "dangereux" de faire penser qu'on serait protégés par ces tests antigéniques selon un pharmacien de Tours

Le danger confirme son collègue Julien Chauvin, c’est pour tous ceux qui seraient testés négatifs, surtout que la fiabilité de ces tests est moins forte que pour les classiques PCR en labos. Lui dirige une pharmacie en plein centre ville de Tours. "Effectivement, expliquer ou faire penser à la population, surtout asymptomatique, que le fait de pouvoir se faire dépister avec ces tests va pouvoir, si le résultat est négatif, les protéger pour aller rencontrer la famille pour les fêtes de fin d'année, ça pour moi, c'est dangereux".

Il assure que les pharmaciens, et les autres professionnels de santé, seront de toute façon là pour rappeler qu’un test négatif ne veut pas dire qu’on ne porte pas le virus, et l'importance du port du masque, des gestes barrières et de la distanciation physique.

Seules 35 pharmacies sur les 200 que compte le département pratiquent aujourd’hui ce test en Indre-et-Loire.