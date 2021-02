Test ou pas de test au Covid avant les vacances chez papy et mamie pour les petits Savoyards ?

Les vacances de février sans remontées mécaniques, mais chez papy et mamie… Et cette question qui tiraille parfois les familles : avec ou sans test Covid ? Contrairement à Noël, la sensibilisation est moindre, le brassage familial moins redouté en apparence. Le contexte est différent. On n'a pas la grosse campagne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a permis de tester avant Noël 600.000 personnes dont 80.000 en pays de Savoie.

Certains jeunes n'ont pas le choix s'ils veulent retrouver le plaisir de la compagnie des anciens. Papy Hervé, de Provence, adore ses petits enfants Savoyards, mais, pour les vacances de février, il les préfère testés au Covid. Son petit-fils, 7 ans : "Il veut qu'on passe le test car il a peur d'attraper le Covid. Et moi je veux voir mon papy., c'est trop bien de le voir". Même demande du côté de Laura, collégienne : "C'est un peu déstabilisant, mais ça les rassure. Comme on ne s'est pas vus depuis le mois de juillet... je vais me faire tester ce week-end." Edgard, radieux, lui aussi collégien à Chambéry, sort tout content de son examen, pas le brevet :"Je viens d'avoir mon résultat de test ce matin. Je suis négatif. Je suis soulagé. Je vais pouvoir voir mes amis pendant les vacances". Deux familles, dont celle d'Edgard, doivent passer un séjour ensemble et cela est conditionné aux résultats des tests.

Devant une école primaire de la cité des Ducs, nous croisons Hélène, une mamie qui accompagne son petit-fils Matthieu tous les jours sur le chemin de l'école : "Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas céder à la psychose. Je comprends les personnes fragiles, mais si on fait attention aux gestes barrières, on n'a pas besoin de tests".

D'autres enfants n'iront pas se faire tester avant de retrouver leurs grands-parents chéris mais jurent qu'ils font attention : "masques", mains lavées" , "manger à distance", "pas de bisous"...

Un afflux de demandes de test, mais moins qu'à Noël

Le plus rapide, sur rendez vous, est le test antigénique, en pharmacie, comme chez Gaspard Roulier de la pharmacie Tercinet à Chambéry : "On s'attend à un afflux. On teste en moyenne 15 personnes par jour, on peut monter à 30. On est prêts." Son officine n'a jamais cessé de tester, contrairement à d'autres confrères qui ont renoncé à cause de la lourdeur de l'organisation. Il y a donc aujourd'hui moins d'endroits où se faire tester, il faut se renseigner sur www.santépubliquefrance.fr .

Au laboratoire Tercinet, on travaille en réseau. Cinq Labos dans l'agglomération de Chambéry. Audrey Flamand y travaille et pratique les tests PCR réputés plus fiables pour les asymtômatiques : "Actuellement, on teste 500 personnes par jour. C'est stable. On a eu beaucoup de demandes avant Noël, là c'est plus calme pour l'instant".

Eu égard à la période d’incubation de sept jours, même le pharmacien insiste pour ne pas tout miser sur le test à l’instant T. "Il faut surtout être vigilant aux symptômes, même les plus légers. Et là, se faire retester. C'est la limite des tests "au petit bonheur la chance" quand il n'y a aucun symptôme. Il faut tomber pile au bon moment". Tous les professionnels qui pratiquent les tests insistent. Un résultat négatif de test au Covid n'exonère pas des gestes barrières. Surtout quand on va passer ses vacances chez des personnes vulnérables.