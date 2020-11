Coronavirus : testé positif, Julien Tastet, l'entraîneur du Stade Montois Rugby, raconte

Trente-trois ans, solide gaillard gascon, bon vivant, gourmand et gourmet, Julien Tastet, ancien troisième ligne et capitaine du Stade montois rugby, est depuis juillet entraineur principal du club. L’homme est sain, costaud et en pleine santé. Il n’a cependant pas échappé à la Covid-19 qui a frappé ces deux dernières semaines 23 membres de l’effectif, joueurs ou cadres techniques. Témoignage et mise en garde.

France Bleu Gascogne : Comment ça va aujourd'hui ?

Julien Tastet : ça peut aller. Je ne sais pas si vous avez mis du parfum ou pas, vu que je n'ai pas l'odorat ! Mais autrement, ça peut aller, après une petite période assez fatigante. Mais, depuis quelques jours je suis remis sur pied.

Plus d'odorat, plus de saveur, rien ne passe quand vous mangez ?

Non, pas grand chose. Je commence à ressentir un peu des aliments, qui sont un peu plus épicés que les autres mais c'est assez léger. Et autrement, ça fait 10 jours que je ne sens pas grand chose et que manger n'est pas un grand plaisir.

Quand on vous connait, joueur de haut niveau, aujourd'hui entraîneur, vous vous attendiez à ça ?

Non et les symptômes que j'ai ressenti, des jeunes de 20 ans qu'on a au club les ont ressenti aussi, et sont encore marqués. C'est une épidémie qui ne laisse pas indifférent. J'avais eu la grippe il y a quelques mois, et tout le monde dit que c'est une "grippette", mais c'est quand même un peu plus costaud. Moi, je suis resté quatre jours alité, où marcher 20 mètres était un gros effort, avec des courbatures que je n'avais jamais eues pendant toute ma carrière de joueur, notamment après des grosses préparations. Cela me réveillait même la nuit. C'est traumatisant et il y a eu quatre ou cinq jours de grosse fatigue. Petit à petit je me suis remis et là, il me reste toujours le fait de ne pas avoir ni le goût, ni l'odorat, ce qui un peu embêtant quand tu viens de finir ta carrière, que tu es épicurien et que tu prends aucun plaisir à boire un verre de rouge ou à manger un bout de viande.

Vous avez maigri.

J'ai perdu trois kilos. Bon, certains diront que ça me fera pas de mal ! Mais, c'est vrai qu'on a des joueurs qui ont 23 ans, en pleine force de l'âge, qui ont perdu six ou sept kilos et qui sont toujours fatigués, notamment un qui a été le premier à l'avoir eu. Donc, ça fait plus de 10 jours qu'il n'est pas bien et il a du mal à remonter la pente. Donc, j'imagine que chez des personnes de 60 ou 70 ans ça peut entraîner de grosses difficultés pour pouvoir vivre et c'est ce qu'on voit au quotidien.

En conclusion, il ne faut pas rigoler...

Non, c'est pas une blague. Moi le premier j'étais sceptique, en amont, sur les symptômes de ce virus et je pensais comme beaucoup que c'était une grippe et que quand on était jeune ça allait passer tranquillement. Là, j'ai revu ma position et en effet c'est très fatigant et ça remu bien.

Le Stade Montois de retour sur la pelouse

Ce vendredi soir à 19h, les Landais retrouvent la compétition. Ils n’ont plus joué, à de plusieurs cas de coronavirus au sein du club, depuis le 31 octobre, une défaite à Grenoble. Ce 20 novembre, les Montois sortent à Jean-Alric affronter le Stade Aurillacois dans le cadre de la 10e journée de ProD2. Les Cantaliens sont 12e, sept points devant le SMR. Mont-de-Marsan, avant dernier, n’a gagné qu’un seul match, en ouverture de championnat, le 7 septembre face à Béziers.

