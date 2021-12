Covid-19 : Tester en station, c'est "essentiel"

Avec une neige idéale en cette fin d'année, les stations de ski font le plein, mais attention avec le rebond épidémique que l'on connait, à ne pas créer de clusters en bas des pistes. Les stations des Deux Alpes, de l'Alpe d'Huez et de Chamrousse ont installé des centres éphémères de dépistage, pour passer des vacances en sécurité. Aux Deux Alpes, avec 20.000 à 22.000 skieurs attendus cette semaine et environ 5.000 salariés, il était nécessaire pour la station de renforcer ses capacités de dépistage. En plus des pharmacies, vacanciers et salariés ont la possibilité de se faire tester dans deux laboratoires, installés le 18 décembre dernier.

Eric Bouchet, le directeur de l'office de tourisme des Deux Alpes se veut rassurant : "On a une capacité suffisante pour faire face à toutes les demandes. Un premier laboratoire travaille directement avec des gros hébergeurs, explique-t-il. Les résidences s'arrangent avec le laboratoire pour faire des tests préventifs tout au long de la semaine. Un second se trouve au village 1800 pour les individus. Ils s'adressent aux vacanciers mais aussi et surtout aux travailleurs qui ont besoin de tests s'ils sont cas contact."

A Chamrousse, installer un laboratoire était d'autant plus nécessaire qu'aucun autre lieu ne proposait de test à proximité, il aurait fallu descendre à Grenoble sans ça. "C'est vraiment utile", reconnait la maire de Chamrousse, Brigitte Destanne de Bernis. "L'idée c'est d'aller vite", avec uniquement des tests antigéniques, explique-t-elle. Ce centre éphémère coûte 10.000 euros à la commune, sur les deux prochaines semaines.

Soixante tests par jour

"On vient de commencer l'après-midi, on a testé quatre ou cinq personnes et on a déjà deux positifs", constate Marine, une des deux infirmières. Avec pour l'instant, une soixantaine de tests quotidiens, ce centre est indispensable au bon fonctionnement de la station, pour Brigitte Destanne de Bernis, la maire de Chamrousse : "Ça ne désemplit pas, il n'y a pas de file d'attente, mais il y a toujours du monde. C'est vraiment un besoin, c'est essentiel de proposer ce service pour sécuriser, et faire en sorte que les cas positifs soient dépistés tout de suite." Un besoin pour les vacanciers mais aussi pour les salariés, Maxime est saisonnier, une de ses collègues est positive : "Je suis cas contact et c'est pas mal d'avoir un centre sur la station, ça permet de ne pas descendre en vallée donc c'est pas mal !"

Pour cette deuxième semaine de vacances scolaires, la station est pleine, et le centre est ouvert tous les jours, sauf samedi 1er janvier. Pour l'instant, rien de certain, mais il se pourrait qu'il reste ouvert toute la saison.