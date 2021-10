Tests anti-covid payants : moins de monde dans les pharmacies du Loiret

Avec la fin du remboursement systématique des tests de dépistage du Covid 19, les pharmacies et les laboratoires de biologie médicale s'attendaient à une baisse d'activité. C'est le cas dans les officines, le recul est très net depuis vendredi dernier.

Moins de tests, moins de clients

Jean-Marc Franchi tient la pharmacie de la Poste, place de gaulle en centre-ville d'Orléans. "Nous avons divisé par quatre ou cinq le nombre de tests que nous faisons à la journée, par exemple aujourd'hui à 13 heures, j'ai fait 11 tests alors qu'habituellement j'en faisais une quarantaine" reconnait celui qui préside le syndicat des pharmaciens du Loiret. Le discours est le même à Saint-Jean de la Ruelle, à la pharmacie du Pont de Tours, où la gérante Rachel Barthélémy nous montre son calendrier de prise de rendez-vous.

Rachel Barthélémy et son équipe continuent de faire des tests, mais beaucoup moins qu'avant - Lydie Lahaix

"On a radicalement réduit nos créneaux on a seulement une heure désormais le matin et une heure l'après-midi, qui sont dédiées aux tests antigéniques" explique la pharmacienne stéoruellane. "La demande a nettement chuté alors qu'avant le 15 octobre les clients étaient encore très nombreux, d'ailleurs beaucoup ne savaient pas que les tests devenaient payants et vendredi dernier nous avons eu des annulations, les gens sont venus la veille, pour bénéficier encore de la gratuité".

Parmi ceux qu'elle reçoit désormais, un sur deux paye son test, qui est de 25 euros, car ils n'ont pas de prescription. Et "ces personnes nous disent qu'elles paieront le temps qu'il faudra et qu'elles réduiront leurs sorties le cas échéant, mais pas question pour elles de changer leur fusil d'épaule et de passer à la vaccination, en tout cas pas pour l'instant", conclue Rachel Barthélémy.

Une baisse moins nette dans les labos

Si les tests de dépistage dans les pharmacies sont désormais moins nombreux, ce n'est pas le cas dans les laboratoires d'analyses médicales pour l'instant. "Je continue à faire mes tests et j'en ai toujours autant" explique le docteur Martine Moirez.

Cette médecin biologiste chez Biosynthèse à Fleury-les-Aubrais n'a pas vu son activité baisser. "J'en ai fait deux aujourd'hui qui étaient entièrement payant, les gens n'avaient pas d'ordonnance, ils n'étaient pas vaccinés, ils n'entrent pas dans les critères du remboursement, donc ils ont effectivement réglé leurs 44 euros, ils ont un peu tiqué car quarante quatre euros ce n'est pas rien oui ils tiquent un peu, mais ils payent".

Les tests anti-covid dans cette pharmacie de Saint-Jean-de-la-Ruelle ont nettement diminué - Lydie Lahaix

Biologistes et pharmaciens s'accordent à dire que le prix désormais du test antigénique non remboursé, en pharmacie 25 € et jusqu'à 44 € pour un PCR dans les laboratoires, devrait quand même pousser toujours plus à la vaccination. Rappelons que les tests de dépistage du Covid, restent gratuits sur présentation d'une ordonnance datant de moins de 48 heures pour les personnes vaccinées qui pensent avoir des symptômes, également pour les enfants mineurs.