Tests antigéniques : ils arrivent en Creuse, mais inutile de vous précipiter en pharmacie !

Ce sont des tests semblables aux PCR : un long écouvillon à insérer dans les deux narines. Sauf que ceux-là permettent d'obtenir un résultat en quelques minutes seulement. Les tests antigéniques arrivent incessamment en Creuse. Mais n'imaginez pas pouvoir en demander en pharmacie dès la semaine prochaine.

"La plupart des tests seront distribués aux professionnels de santé"

"La plupart des tests ont vocation à être distribués aux médecins et infirmières libérales. Dans les pharmacies seront réalisés quelques dizaines de tests seulement", explique Axel Méglinky, pharmacien à Chambon-sur-Voueize et conseiller de l'Ordre des médecins en Nouvelle-Aquitaine. Lui a commandé 250 tests pour son officine : "la plupart seront distribués aux professionnels de santé du canton, et on va s'en garder quelques dizaines pour nous."

En outre, la pratique de ces tests nécessitera une certaine organisation. "Je pense que la plupart des pharmacies procéderont par rendez-vous, pour éviter d'accumuler des patients potentiellement malades dans l'officine. Et il y a un ensemble de critères à respecter pour avoir accès à ces tests antigéniques : symptômes, âge... Il y a des conditions", complète le pharmacien.