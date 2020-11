Tests antigéniques : les directeurs d'Ehpad "prudents" en Mayenne

On les présente comme une nouvelle "arme anti-Covid". 260.000 tests antigéniques ont été distribués dans les Ehpad de la région Pays de la Loire. Des tests dont on connaît les résultats quasi-instantanément, mais dont les responsables d'établissements se veulent prudents en Mayenne.

Désormais, les personnels qui présenteraient des symptômes du coronavirus dans les Ehpad, ont la possibilité d'utiliser les tests antigéniques. 260.000 ont été envoyés aux structures de notre région. Ce sont des tests par écouvillons, tout comme les tests PCR mais dont les résultats sont connus en moins de trente minutes.

Un argument "vendeur" en ces temps de grave crise sanitaire. Mais cette façon de tester des cas suspects n'est pas encore fiable à 100%. "Nous avons pratiqué des tests sérologiques cet été et certains se sont révélés être des faux positifs. C'est à dire que ces personnes en pratiquant un test chez elles ensuite, n'ont pas retrouvé de trace de la Covid-19" explique Aude Bouvier, directrice de l'Ehapd Ambroise Paré à Cossé-le-Vivien.

Un rempart de plus

Et comme il n'y a pas de tests miracles, il faut de toute façon multiplier les formes de dépistage estime Philippe Danger le directeur de l'Ehpad de Saint-Aignan-sur-Roë. "Si on additionne tous les tests et toutes les observations cliniques, on a des chances de ne pas passer à côté. C'est la théorie de la tranche de gruyère : le masque c'est efficace mais il y a un petit trou dedans, le lavage des mains c'est efficace mais il y a un petit trou dedans, la distanciation c'est efficace mais il y a un petit trou dedans. Mais si vous additionnez tout, les trous se bouchent les uns les autres" développe t-il. D'après la Haute Autorité de Santé la réalisation de ces tests doit intervenir "quatre jours maximum après le début des symptômes".