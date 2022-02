Tests antigéniques : un pharmacien de Mantes-La-Jolie installe un barnum au Havre, légal ?

Ils ont fleuri un peu partout, surtout en Ile-de-France. Les barnums sous lesquels vous pouvez vous faire tester, des tests antigéniques le plus souvent. Ces barnums étaient, comme les laboratoires, pris d'assaut juste après les fêtes et avec le protocole sanitaire imposé à l'école. Certains sont légaux, d'autres non. Au Havre, il y a un barnum installé depuis le début de l'année place de l'hôtel de ville qui promet des résultats en 10 minutes.

Quid du barnum installé au Havre place de l'hôtel de ville ?

Place de l'hôtel de ville, c'est un pharmacien de Mantes La Jolie en région parisienne, qui a fait une demande d'occupation du domaine public, qui a été validée par la mairie du Havre. Sur le côté de la tente, une affiche avec un petit logo de l'Agence Régionale de Santé (ARS) mais impossible de savoir si cette tente est bien déclarée auprès des autorités de santé qui ne nous ont pas répondu à ce sujet.

L’affiche sur le barnum promet des résultats en 10 min alors que les analyses doivent être effectuées en intérieur à température ambiante. © Radio France - Amélie Bonté

A l'intérieur, la jeune femme qui effectue les tests dit être infirmière. Elle a été recrutée par une agence d'intérim médicale et elle ne sait même pas qui est le pharmacien titulaire.

Ce système de barnum était conçu, au départ, pour éviter aux potentiels contaminés d'entrer dans une pharmacie. D'où leur installation à proximité, puis la demande de tests grandissant, un pharmacien a désormais l'autorisation de s'installer à plusieurs centaines de kilomètres de son officine, ce que déplore Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) :

"_C'est un dévoiement complet du système_. Le professionnel de santé responsable doit être à proximité immédiate pour vérifier la qualité des prélèvements et des tests . Comment arrivent les prélèvements à Mantes-La-Jolie ? par avion ? Qu'est-ce- qu'on risque après ? et bien ce sont de faux résultats."

Quant aux températures, les prélèvements peuvent être fait à l'extérieur jusqu'à 3 degrés mais pas les analyses qui elles doivent être réalisées à température ambiante, en intérieur pour ne pas fausser les résultats. L'affiche sur ce barnum au Havre promet des résultats en 10 minutes. Selon nos informations, cette tente sera présente au moins jusqu'à la fin du mois.