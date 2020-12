Covid-19 en Bretagne : une ruée vers les tests avant le réveillon du Nouvel An ?

"On pensait que la demande allait diminuer mais il y a quand même du monde à vouloir se faire tester entre les fêtes", explique le Docteur Le Bihan, biologiste au laboratoire d'analyses médicales Cerballiance de Plérin, dans les Côtes d'Armor.

On est environ à 50 % d'activité en plus par rapport à début décembre, on était à plus 100 % avant Noël. Dr Le Bihan, biologiste.