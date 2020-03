Tests Covid-19 en mode Drive à Vesoul

Le groupe de laboratoires d'analyses "Santé Labo" effectue des tests de dépistage du Covid-19 en mode Drive devant ses labos à Vesoul, Valdahon et Pontarlier. Une cinquantaine de tests réalisés par jour, sur rendez-vous, et uniquement pour des professionnels de santé.

Une partie du parking de la république à Vesoul a été condamné et réservé au laboratoire d'analyses Leclerc. Un chalet a été installé, des barrières et un fléchage au sol.

Depuis jeudi 26 mars 2020, le groupe Santé-Labo dispose de réactifs pour effectuer ces tests.

A la demande de l'ARS (Agence Régionale de santé), les trois sites du groupe à Vesoul, Pontarlier et Valdahon organisent devant leur laboratoire des tests en mode Drive. Ils sont destinés aux professionnels de santé symptomatiques, femmes enceintes ou à des patients à risque de forme grave. Les patients doivent avoir vu un médecin qui rédige une ordonnance, alors seulement ils prennent un rendez-vous pour un dépistage.

Dépistage Covid-19 en mode Drive à Vesoul © Radio France - Jean-François Fernandez

Un maximum de précautions

Ces tests sont réalisés en mode Drive, c'est à dire que les patients arrivent en voiture, baissent légèrement la vitre conducteur et suivent les instructions du biologiste ou de l'infirmière. Comme ils s'agit de personnels de santé, ils effectuent eux même le prélèvement ce qui limite au maximum le risque pour les opérateurs.

Les ordonnances et coordonnées administratives des patients sont dématérialisées et envoyées par mail pour éviter tout contact papier. Le patient dépose sont prélèvement dans un tube sur lequel il colle lui même l'étiquette, qu'il place ensuite dans un sac plastique, l'infirmière tend alors un second sac plastique plus grand dans lequel le patient dépose le tout sans toucher ce second sac.

Les prélèvements sont envoyés au laboratoire de Besançon, sur les trois sites cela représente une cinquantaine de prélèvements par jour.

Protéger les patients habituels

Le mode Drive sur le parking a été privilégié pour protéger les patients qui se rendent régulièrement au laboratoire pour des analyses. Parmi ces patients certains sont particulièrement fragiles comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodépressives.

Des tests qui vont se poursuivre et s'amplifier

Le gouvernement a annoncé la multiplication de tests de dépistage du Covid-19 en France. Edouard Philippe indique que nous allons passer à 20 puis 25 puis 30.000 tests par semaine d'ici une grosse semaine, et que nous atteindrons les 50.000 tests par jour d'ici la fin du mois d'avril.

Sur les sites de Vesoul, Pontarlier Valdahon, les tests en mode drive reprennent ce lundi 30 mars 2020