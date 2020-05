Tests covid-19 : le CHU de Nancy prêt au dépistage de masse

« C'est vrai qu'elle est arrivée un peu tard » avouent les médecins de la plateforme du CHU de Nancy en montrant la machine qui permet de faire plus de 2000 tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) par jour au rez-de-chaussée du CHU de Nancy Brabois.

Quand l’automate est arrivé, fin avril, « on avait déjà fait les campagnes sur les Ehpads avec déjà plus de 20 000 tests de dépistage réalisés à ce moment-là. Maintenant, elle est là et on attend maintenant le dépistage de masse ». confie Patricia Franck, cheffe du pôle laboratoire du CHRU.

On peut faire 2500 tests par jours sans difficultés d'approvisionnement en réactifs

Si certains jours, l’hôpital public reçoit 300 ou 400 tests à réaliser, seules une 30aine de personnes poussent la porte de ce centre de test aménagé spécialement pour la crise du covid-19 avec une ordonnance d’un médecin.

Plateforme prête pour tester un cluster

Pour Bernard Dupont, le directeur de l'hôpital, on est loin des 45 tests quotidiens du début de l'épidémie. « Aujourd'hui, on peut faire 2500 tests par jours et avec les différents laboratoires privés à Nancy, on peut arriver facilement à 3500 sur le Grand Nancy, sans difficultés d'approvisionnement en réactifs ».

Un centre de dépistage Covid-19 désert ces derniers jours. © Radio France - Thierry Colin

Et les médecins du CHU de poursuivre « On est vraiment prêt sur la masse. Ça nous permet de nous installer au cas où il y ait une deuxième vague ». Une plateforme du CHU prête à tester un cluster ou à répondre, s’il y avait un besoin, à des tests de masse.

Une plateforme du CHU prête à tester un cluster. © Radio France - Thierry Colin

Un laboratoire prêt aux tests de masse au CHRU de Nancy Brabois. © Radio France - Thierry Colin