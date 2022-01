Tests Covid-19 : le laboratoire breton Cerballiance obligé de recruter un agent de sécurité

"On est saturé, on n'a jamais autant testé depuis mars 2020", constate Gwenolé Prigent, directeur du Laboratoire Cerballiance dans le Finistère. Et les dernières annonces du Premier ministre risquent de ne pas avoir beaucoup d'impact sur l'affluence à se faire tester. Désormais, pour retourner à l'école si un enfant est cas contact, il faut une série de trois autotests négatifs. Plus besoin de batailler pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel pour un test PCR ou antigénique.

Les élèves ne représentent pas la majorité des tests

"Les élèves ne représentent pas du tout la majorité de nos tests mais c'est toujours ça de pris", estime Gwenolé Prigent, et prudence : "Il faut faire attention avec l'autotest, il est fiable mais tout dépend de la qualité du prélèvement. C'est un geste à prendre, il faut prendre du temps, tourner l'écouvillon. Ça peut être un peu moins efficace mais entre ça et avoir un rendez-vous en 3 ou 4 jours, ça reste intéressant pour remonter les chaînes."

Chaque jour, sur la quinzaine de sites de prélèvements de Cerballiance, plus de 2.000 personnes viennent se faire tester. Quelques enfants donc, mais aussi "beaucoup de personnes symptomatiques qui viennent nous voir, des personnes qui entrent en établissement, des cas contacts chez les adultes et des déplacements", selon Gwénolé Prigent.

Un agent de sécurité face aux tensions

Mais pour la foule, l'attente souvent dehors, sous la pluie et dans le froid fait monter l'énervement dans les longues files d'attente. "On a beaucoup plus de tensions qu'avant. On a recruté un agent de sécurité à Brest le mois dernier car on sent la tension monter et il est vraiment utile."

Pour faire face, "on a recruté des préleveurs, des techniciens, des secrétaires, on a rouvert des centres, on s'est équipé en nouvelles machines pour faire face à la demande. On est à plus de 50% d'effectifs supplémentaires par rapport à une activité classique."

Délai raisonnable.

Et les délais pour obtenir ses résultats ? "Il y a un peu plus de délai mais ça reste raisonnable. On est dans la plupart des cas à moins de 24 heures. 48 heures quand il faut revérifier. Et on a investi dans des machines qui sont plus performantes."