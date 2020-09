Tests COVID chez les kinés dans les Pyrénées-Orientales : "on est un peu pris de court"

L’arrêté a été publié au Journal Officiel mercredi dernier : les masseurs-kinésithérapeutes peuvent désormais réaliser, si ils le souhaitent, les prélèvement pour les tests PCR du COVID. Cette autorisation était en réalité réclamée depuis des mois par la profession. "On s’est manifesté dès la fin du confinement explique sur France Bleu Roussillon Sébastien Guérard, kiné à Saint-Nazaire et président de la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR). "On rencontre près d’un million de patients tous les jours ! On est très bien placés pour repérer des personnes qui pourraient avoir des symptômes car on applique déjà des mesures drastiques dans nos cabinets".

"L’objectif n’est pas du tout d’élargir notre patientèle" explique Sébastien Guérard. "Aujourd’hui on souffrirait même d’un afflux trop important de patients dans nos cabinets. L’idée c’est vraiment de pouvoir participer à l’effort collectif aux côtés des autres professionnels de santé, notamment les biologistes qui sont totalement submergés. Or, il faut être le plus réactif possible."

1100 kinés libéraux dans les Pyrénées-Orientales

Néanmoins, il faudra sans doute attendre quelques jours avant de pouvoir se faire dépister chez son kiné. "On a appris la nouvelle comme tout le monde au moment de la publication au Journal Officiel. On est un peu pris de court et on a pas encore eu le temps de s'organiser. Il faut que les kinés se rapprochent des laboratoires pour suivre la formation obligatoire et qu’on s’entende avec eux sur les modalités de prélèvement ainsi que sur l’approvisionnement en matériel". Les dépistages pourront s’effectuer dans les cabinets ou à domicile mais les kinés volontaires pourront également aider directement dans les centres de prélèvements si le besoin s’en fait sentir.

On compte aujourd’hui près de 1100 kinésithérapeutes libéraux dans le département des Pyrénées-Orientales. "Je suis persuadé que la plupart d’entre aux seront volontaires pour réaliser ces prélèvements" assure le président de la FFMKR. "Nous sommes une des professions qui s’est le plus impliquée dans la crise du COVID".

Reste à savoir si le matériel de prélèvement sera en nombre suffisant. "Aujourd’hui il y a une pénurie sur les kits de dépistage. On peut quand même espérer que l’approvisionnement en produits réactifs se fasse rapidement. Il faudra alors que l’ensemble des professionnels soient prêts".