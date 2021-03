Tests Covid : des frontaliers mosellans s'inquiètent des conséquences de ces prélèvements à répétition

Des frontaliers mosellans ont partagé leurs inquiétudes, notamment sur les réseaux sociaux, sur les conséquences des tests Covid à répétition qu'ils doivent subir pour pouvoir travailler en Allemagne. Si le test ne présente pas de risque pour la santé, un prélèvement mal réalisé peut provoquer de petites lésions nasales, en plus de l'effet délétère sur le plan psychologique.

À Sarreguemines, Béatrice fait partie des milliers de mosellans qui traversent quotidiennement la frontière pour se rendre au travail en Allemagne. Cette aide à domicile a remarqué qu'au bout du cinquième test réalisé, elle a commencé à avoir des petits saignements de nez et des maux de tête, et ne supporte plus les effets de ces prélèvements : " On vous gratte toujours au même endroit donc ça vous donne des hémorragies, peut être des infections je ne sais pas, et là les maux de tête je n'en peux plus. Ce matin j'ai fait mon test et j'ai commencé à pleurer, ça m'atteint psychologiquement, ça me fait quand même peur", explique-t-elle.

Un geste technique

La réalisation du test ne présente aucun risque pour la santé en tant que tel , selon un médecin généraliste basé à Forbach. Néanmoins, il précise qu' " à force de répéter le test on va augmenter le risque de blessures éventuelles liées au testeur, ou au coton tige que l'on enfile dans le nez."

Le prélèvement reste un geste technique, appuie Mathieu Kern, infirmier à Sarreguemines. Il en réalise une quinzaine par jour auprès de ses patients frontaliers. Selon lui, ce ne sont pas toujours des professionnels correctement formés qui les réalisent : " Quand je vois à la télé des gens qui font basculer la tête en arrière et rentrer l'écouvillon tout droit, ce n'est pas le geste à faire. Il faut maintenir la tête droite et l'entrer de façon perpendiculaire à la narine, ne pas l'incliner, au maximum ", explique-t-il. Il ajoute que certaines entreprises en Allemagne forment également des membres de leur personnel à faire des tests, mais qu'il ne s'agit pas de personnel médical qualifié.

à lire aussi Près de 400 Mosellans rassemblés au passage franco-allemand en soutien aux travailleurs frontaliers

À cela s'ajoute de petites difficultés liées à l'anatomie de chacun, selon lui, qui peuvent rendre le geste plus difficile " avec des cloisons nasales moins droites ça peut gratter, ça peut frotter et faire des saignements. Certaines personnes peuvent aussi avoir une sensibilité préalable, des antécédents de fractures ou des saignements. Donc ces tests ne font qu'amplifier ce qu'ils avaient déjà avant ", détaille-t-il l'infirmier.

Aspect psychologique

De nombreux sportifs professionnels sont également testés régulièrement avant de pouvoir jouer en compétition. Ce qui peut faire la différence avec les frontaliers, selon le médecin généraliste, est aussi lié au contexte dans lequel ces derniers doivent subir ces mesures : " Il n'y a rien à craindre mais il est évident que la contrainte psychologique de devoir faire un test tous les deux jours est difficilement supportable ", commente-t-il. Mathieu Klein fait les mêmes constatations : " Les gens se retrouvent nerveux, tendus avant le test donc ça joue aussi ".