Tests covid : "désormais, nous allons prioriser les cas dans les pharmacies"

Les pharmacies sont elles au bord de la rupture?

Franck Blandamour : La semaine dernière, nous étions en saturation en ce qui concerne les demandes de tests. C'était très compliqué de pouvoir tester tout le monde. Nous avons opté dans mon officine pour les tests sur rendez-vous pour éviter le flux devant la pharmacie. S'il y a quinze personnes en attente devant la pharmacie, le personnel va stresser. Sachant que nous avons dans le même temps, l'activité normale, et le téléphone qui sonne à gérer!

Vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps comme cela?

FB : Si rien n'avait changé, ça aurait été très compliqué, mais nous avons eu de nouvelles recommandations en fin de semaine dernière nous disant de faire le tri et de prioriser certains cas : les personnes symptomatiques et les personnes à risques. Plus question de tester des gens qui n'ont pas été réellement en contact avec une personne positive. Quant aux tests dits "de confort" pour des personnes non vaccinées, qui souhaitent se rendre au restaurant, ils ne seront plus prioritaires. Idem pour les personnes totalement vaccinées et qui souhaitent se rassurer sans réelle raison.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce week-end que les pharmaciens allaient pouvoir créer leurs propres centres de tests en recrutant du personnel de manière temporaire. C'est possible?

FB : Peut-être, mais tout faire dans l'urgence, ça ne garantit pas du bon travail. On vient de vivre une semaine compliquée. Avec les nouveaux protocoles on va sans doute s'en sortir mieux. C'est parfois compliqué d'intégrer du personnel qui n'est pas formé et ne connaît pas le fonctionnement d'une pharmacie. Quant à trouver du personnel déjà opérationnel, c'est très difficile. Il vaut mieux faire avec le personnel habituel en se réorganisant.

Y a-t-il des professionnels qui envisagent de jeter l'éponge et d'arrêter la vaccination ou les tests?

Ca pourrait arriver, mais d'une manière générale, les pharmaciens ont à coeur d'aider les patients dans la période actuelle.