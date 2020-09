Tests Covid-19, disponibilité des lits : le CHU Grenoble Alpes fait le point

C'était une tension passagère rassure le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Rien à voir avec le coronavirus si dimanche dernier 6 septembre, le grand hôpital grenoblois a déclenché son "plan blanc". "Le plan blanc, explique Sébastien Vial directeur général adjoint du CHUGA, c'est un plan de mobilisation interne qui correspondait à une difficulté dimanche après-midi avec un afflux de patients au service d'urgence et avec une disponibilité des lits qui était limitée et ça nous a permis d'organiser une mobilisation très forte des personnels". Mobilisation qui a payé puisque le plan a été levé dès le lundi.

17 patients Covid-19 cette semaine, un nombre de cas en augmentation

Sur le front du coronavirus, "aujourd'hui (mardi 8 septembre) on est à 17 patients hospitalisés au sein du CHU, dit Sébastien Vial, dont 3 dans les secteurs de réanimation. On a une augmentation un peu continue puisque la semaine dernière on était plus près d'une dizaine de patients et seulement 2 à 3 pendant la période du mois d'août donc il y a une forte augmentation mais pour autant on est assez éloigné des chiffres qu'on a pu connaître au printemps puisque nous sommes montés jusqu'à 130 patients". Le directeur général adjoint du CHU Grenoble Alpes estime néanmoins que la hausse actuelle devrait se poursuivre.

Et si une deuxième vague atteint le niveau de la première ? Le CHUGA se dit près à faire face évidemment. Malgré tout "on a une complexité un peu plus importante qu'au printemps, explique Sébastien Vial, puisque au printemps nous avions déprogrammé massivement nos activités. Or [...] là il va falloir organiser les choses en maintenant une activité pour l'ensemble des patients hors covid, qui ont aussi des besoins de santé très forts et qu'on ne pourra pas reporter comme on l'a fait au printemps dernier".

Sébastien Vial, directeur général adjoint du CHU Grenoble Alpes Copier

La place du CHU Grenoble Alpes dans le dispositif de tests

Il faut donc espérer que tout le système de tests, quarantaine, détection des cas contacts et traitement des clusters mis en place par le gouvernement, ainsi que les gestes barrières et port du masque, portent leurs fruits et évitent un afflux comme celui constaté au printemps. Dans ce cadre-là, le CHU Grenoble Alpes prend toute sa place. En matière de tests notamment. "En appui des laboratoires de ville nous avons pu ouvrir une ligne de prélèvements sur rendez-vous _sur le parvis Belledonne_, explique le docteur Véronique Equy, vice-présidente de la Commission médicale d'établissement (CME), surtout à destination des personnes qui sont malades et pour lesquelles les médecins ont prescrit un test PCR".

Aujourd'hui cette ligne est en capacité de "prélever 250 patients par jour". "D'autre part, dit Véronique Equy, on a été en appui de l'Université de Grenoble Alpes qui a ouvert un centre de prélèvement pour diagnostiquer les étudiants qui sont symptomatiques et les cas contacts". Le CHUGA est également capable de faire 400 analyses par jour dans son laboratoire de virologie, correspondant aux prélèvement de sa ligne spéciale et aux prélèvements internes. Le délai pour les résultats, selon les priorités, va de "24 heures pour un patient malade hospitalisé, à 48h pour un cas contact" selon la vice-présidente de la CME du Centre hospitalier universitaire.