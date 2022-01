Tests covid en Sarthe : de nouveaux lieux de dépistage pour réduire l'attente

Après l'embouteillage des derniers jours en Sarthe pour accéder à un test covid, le dispositif monte en puissance. Selon l'agence régionale de santé, l'effet conjugué du nouveau protocole pour les scolaires et de l'ouverture de nouveaux lieux de dépistage va se faire sentir.

Des heures d'attente dehors devant un centre de dépistage covid : c'est ce qu'ont vécu des milliers de Sarthois ces dernières semaines, avec l'explosion des contaminations et des cas contacts portée par le variant Omicron. 84 000 tests ont été réalisés dans le département entre le 3 et le 9 janvier, un chiffre qui a triplé en trois semaines. L'agence régionale de santé indique que le dispositif dépistage est monté en puissance et que les délais vont se réduire.

Les effets du nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires

Au lendemain des annonces de Jean Castex cette semaine, "le nombre de tests réalisés dans les laboratoires sarthois a chuté de 30%", indique Stéphan Domingo, le délégué territorial de l'ARS Pays de la Loire. Comme les enfants cas contacts ne doivent plus faire de PCR ou de test antigénique à J0, cela permet de libérer de la place. "La livraison de 11 millions d'autotests dans les pharmacies se finalise ce vendredi", précise Stéphan Domingo, les familles concernées y auront accès plus facilement.

De nouveaux lieux de dépistage en Sarthe

En plus de la réorganisation des équipes des laboratoires et des officines, qui a permis de réaliser la semaine dernière 84 000 tests dans le département, plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires du département sont désormais armées pour renforcer le dispositif. "Il s'agit des MSP de Saint Calais, Fyé et Le Mans Ouest", détaille l'ARS, "pour des tests antigéniques".

Les centres de vaccination sont également mis à contribution pour affecter une partie du personnel aux tests, à Sillé-le-Guillaume, Sablé et Mamers. Enfin, des opérations d'une journée sans rendez-vous sont programmées dans plusieurs communes sarthoises, assurées par les équipes mobiles de médiation anti-covid.

samedi 15 janvier à Parigné L'Evêque de 10h à 16h30 (salle du conseil municipal de l'hôtel de ville)

lundi 17 janvier à Sablé-sur-Sarthe de 10h à 12h et de 13h30 à 17h (salle Madeleine-Marie)

mercredi 19 janvier à La Flèche de 10h à 12h et de 13h30 à 17h (château des Carmes)

mercredi 19 janvier à Connerré de 10h à 16h30 (salle Capella)

jeudi 20 janvier à Saint Cosme en Vairais