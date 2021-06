Tests Covid : l'ancien maire de Valence Alain Maurice attaque l'Etat pour excès de pouvoir

Alain Maurice n'avait plus fait parler de lui après sa démission du conseil municipal de Valence suite à sa défaite aux municipales de 2014. L'ancien maire socialiste de Valence entre 2008 et 2014, avocat devenu thérapeute en médecine chinoise, revient dans la vie publique avec un recours qu'il vient de déposer au conseil d'Etat contre l'Etat, pour excès de pouvoir.

Dans son viseur : les décrets du Premier ministre en date des 1er et 7 juin dernier. Ils imposent les tests nasopharyngés -PCR ou antigénique- pour toute personne de plus de 11 ans non vaccinée qui souhaite voyager hors de France ou assister à un évènement de plus de mille personnes. Alain Maurice considère que cela prive les Français de choisir librement le type de test de dépistage et que cette décision constitue une menace pour leur santé.

Avoir le choix du test dans la gorge

L'ancien maire de Valence souligne que l'Académie nationale de médecine reconnaît elle-même que les prélèvements au fond du nez ne sont pas sans risque. Il demande que l'Etat français donne la possibilité de choisir le test oropharyngé, le prélèvement effectué dans la gorge, moins dangereux selon lui. Alain Maurice parle d'une "nouvelle attaque contre nos libertés individuelles". Il se sent particulièrement concerné car, n'étant pas vacciné, il est obligé de pratiquer des tests nasopharyngés pour ses déplacements professionnels en Europe et il s'inquiète pour sa propre santé.

On ne sait pas dans quel délai le conseil d'Etat pourrait examiner ce recours.