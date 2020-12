Tests Covid : le biologiste Charles Pax rappelle qu'il s'agit "d'une image à l'instant T"

De plus en plus de Français veulent se faire tester avant les fêtes de fin d’année. Ce n'est pas forcément une bonne idée, selon Charles Pax, biologiste et chargé de la direction opérationnelle Covid pour les laboratoires Espace Bio.

Se faire tester avant de retrouver ses proches pour le réveillon ? L'idée est tentante, et séduit d'ailleurs de plus en plus de Français. "On s'attend à ce que près d'un Français sur deux veuille se faire tester avant les fêtes", explique le biologiste Charles Pax, chargé de la direction opérationnelle Covid pour les laboratoires Espace Bio, et invité de France Bleu Lorraine ce jeudi.

On pourra faire, au mieux, quatre millions de tests PCR en tout."

Sauf que c'est impossible, selon lui : "On pourra faire, au mieux, quatre millions de tests PCR en tout." Il existe bien sûr aussi les tests antigéniques rapides, mais Charles Pax se dit "méfiant" par rapport à cette méthode de dépistage. "La sensibilité n'est pas assez bonne, et il ne fauit pas prendre de risques, notamment pour les personnes âgées ou fragiles."

L'idée, c'est de rendre les résultats dans un délai court, à peu près douze heures pour tout le monde."

Les laboratoires Espace Bio, qui comptent une cinquantaine de sites en Lorraine, ont en tout cas augmenté leur capacité de tests PCR : "l'idée, c'est de rendre les résultats dans un délai court, à peu près douze heures pour tout le monde." C'est l'Etat qui pousse les laboratoires en ce sens, explique Charles Pax : "Le niveau de remboursement est conditionné par le niveau de rendu du résultat. On ne nous oblige pas à les rendre plus vite, mais on nous y incite fortement." Les laboratoires Espace Bio s'organisent donc "sur du 24h/24" pour pouvoir passer d'environ 6.000 à 7.500 tests par jour, et 10.000 d'ici le début de l'année prochaine.

Charles Pax recommande en tout cas d'attendre encore un peu avant d'aller se faire tester, si on veut vraiment le faire avant de rencontrer sa famille à Noël. "C'est une image à l'instant T", on peut très bien se faire contaminer après le dépistage.