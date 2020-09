Les centres de dépistage débordés en Haute-Garonne : comment obtenir un test rapidement ?

La Haute-Garonne est en zone rouge depuis presque une semaine maintenant. C'est aussi l'un des départements où on dépiste le plus en France, comme dans le reste de l'Occitanie. Mais la demande en tests est clairement en train de dépasser l'offre.

C'est un peu le revers de la médaille pour les autorités. Après avoir franchi la barre des 800 000 tests par semaine, le ministre de la Santé Olivier Véran a fixé l'objectif à un million d'ici la fin du mois. C'est donc la ruée sur les centres de dépistages : drives, laboratoires indépendants, lieux de tests temporaires comme sur la place Saint-Pierre le jeudi soir à Toulouse. L'épidémie reprend, les tests sont devenus gratuits sans ordonnance, certains veulent savoir, et surtout beaucoup ont besoin d'un test négatif pour travailler.

En Haute-Garonne depuis quelques jours, il faut donc s'organiser, et même s'y prendre très tôt pour se faire dépister. Avec plus de 80 000 tests réalisés la semaine dernière sur 800 000 en France, la région Occitanie, qui compte deux départements en zone rouge - la Haute-Garonne et l'Hérault- regroupe 10% des analyses réalisées dans le pays.

Passer plusieurs tests pour avoir un résultat...au bon moment...

Olivier, un Toulousain qui avait besoin de se faire dépister pour raison professionnelle, a eu droit à...trois cotons-tiges en quatre jours. Il doit avoir un test négatif pour travailler samedi. Il a fait le premier vendredi dernier, pour finalement se rendre compte qu'il lui fallait un test de moins de 72 heures. Deuxième test lundi, mais au laboratoire on lui explique finalement qu'il devra attendre "quatre jours au moins" avant d'avoir le résultat. Et donc troisième test ce mercredi matin, au drive de l'hôpital Purpan qui doit lui fournir un résultat dans la journée de jeudi..."Ca va, je ne suis pas sensible" explique-t-il.

Même scénario pour Romain qui, lui aussi, a besoin d'un test négatif au Covid 19 pour pouvoir travailler ce samedi. Ordre de son employeur. Il s'e présente ce mercredi matin au drive des Argoulets à Toulouse vers 11 heures. IL est fermé depuis une demi-heure alors que normalement il reste ouvert jusqu'à midi. C'est en raison d'un trop grand nombre de test réalisés le matin. Les opérateurs n'avait plus de matériels de prélèvement.

La drive du CHU, la solution la plus rapide...une fois qu'on a décroché le rendez-vous

Le drive de l'hôpital Purpan, l'un des premiers à avoir ouvert en Haute-Garonne, ne désemplit pas. En ce moment il teste plus de 200 personnes par jour. Là aussi il faut s'y prendre tôt pour avoir un rendez-vous, et attendre jusqu'à deux heures en ce moment pour que l'opérateur réponde. Mais les résultats tombent dans un délai de 24 à 48 heures.

Dans certains laboratoire privés, c'est la même situation. A Saint-Alban dans la banlieue toulousaine, il faut trois jours pour avoir un rendez-vous, trois autres pour avoir le résultat. Laurent, habitant des Minimes près du centre de Toulouse, a fait les dizaine de kilomètres pour passer le test : "on est venu ici car on a réussi à s'inscrire avec Doctolib". Confirmation de la standardiste qui croule sous les appels : "Il y en a qui ne sont pas très contents, ils vont voir dans tous les laboratoires, certains font même des tests dans tous les laboratoires pour avoir le résultat le plus rapidement possible". En revanche les opérateurs expliquent qu'ils prennent en priorité les personnes qui ressentent des symptômes ou sont particulièrement sensibles à la maladie (âge, asthme, obésité). "Nous sommes en zone rouge, explique Caroline Longuefosse, la directrice du laboratoire (...) nous avons une capacité de tests qui est limitée par le nombre d'heures dans la journée. On a beau travailler jour et nuit, les équipes techniques sont sur le pont toute la journée et toute la nuit, nous sommes limités par la cadence des machines".

Dans la région Occitanie, 3,9% des tests au coronavirus sont positifs.