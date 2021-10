Tests Covid : le groupe Laborizon a doublé son chiffre d'affaire au plus fort de l'épidémie

Finis les tests gratuits contre le covid. A partir de demain vendredi, seuls les mineurs, les cas contacts, les personnes vaccinées et celles qui bénéficient d'une prescription médicale seront remboursées par la sécurité sociale. Pour les autres, soit 24% de la population sarthoise éligible au vaccin, il faudra payer : 25 € en moyenne pour un test antigénique, près de 44 € pour un PCR. "C'est vrai que la fin de la gratuité aura sans doute un impact chez nous" reconnait François Denis-Le Sève, président de Biogroup Laborizon Maine Anjou qui compte onze laboratoires en Sarthe. " Le nombre de tests va sans doute baisser un petit peu mais cela ne va pas changer grand chose à notre activité. Le nombre de tests a déjà pas mal diminué. _On est passé de 8000 tests Covid par jour au plus fort de la crise à 2000 tests aujourd'hui_. Au moment où la crise était la plus forte, on a quasiment doublé notre chiffre d'affaire".

400 contrats signés et 28 embauches

Pour faire face à la déferlante de tests, le groupe s'est renforcé. " Un peu plus de 400 contrats ont été signés depuis mars 2020. Des contrats plus ou moins longs évidemment. Il a fallu former du personnel aussi bien pour le prélèvement que pour l'enregistrement au secrétariat mais aussi du personnel technique". Aujourd'hui Laborizon Anjou Maine compte 450 salariés soit une centaine de plus qu'avant la crise. 28 personnes ont décroché un CDI, le reste en CDD. Que vont-ils devenir avec la baisse attendue du nombre de tests ? " Pour le moment, nous les conservons" répond François Denis-Le Sève. "La crise sanitaire nous a appris à être prudents. Nous conservons donc une bonne réserve de main d'oeuvre de façon à anticiper tout rebond épidémique".

François Denis-Le Sève, président de Biogroup Laborizon Maine Anjou qui compte 11 laboratoires en Sarthe et emploie 450 personnes © Radio France - yann lastennet

Il y a aussi tout ce matériel acheté par le groupe pour répondre à la demande. "_Dès mars 2020, nous avons acheté des machines et des réactifs essentiellement en Chine_. Nous n'étions pas les seuls, beaucoup de pays se battaient pour les avoir. Des machines qui, pour certaines, n'étaient pas opérationnelles. Nous avons donc perdons beaucoup d'argent au début. Car évidemment il n'y avait pas de garantie puisqu'il fallait même payer avant que l'avion décolle de Chine. Donc on ne savait même pas ce qu'on allait récupérer". Selon le patron de Laborizon Maine Anjou, un tiers de ce matériel est utilisé en ce moment. Un autre tiers est mis en réserve pour servir en cas de panne d'autres machines. Le reste du matériel va être amélioré avec de nouvelles technologies pour élaborer de nouveaux tests PCR pour le dépistage d'autres virus.

Car la bataille du Covid est loin d'être terminée. "C'est un virus qui a de nombreux variants. Donc nous ne sommes pas à l'abri. Il faut se souvenir que ce virus s'est développé en Asie. La vaccination qui est essentielle pour juguler cette crise, a été très efficace dans tous les pays développés. Je ne suis pas certain qu'elle soit largement répandue dans les pays sous-développés qui peuvent être la base d'un futur variant si les choses tournent mal". En Sarthe 76 % de la population est complétement vaccinée selon les derniers chiffres de l'ARS. 78 % a reçu au moins une injection.

