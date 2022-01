Tests Covid : le personnel des labos sarthois "sous tension permanente" depuis deux ans

Ce sont les petites mains des tests anti-Covid. Presque invisibles. Cachées derrière leurs masques et leurs blouses pour réaliser les prélèvements. Ou bien à l’œuvre, derrière leurs machines, à l’abri des regards, pour effectuer les analyses des échantillons. Les employés des laboratoires d'analyses médicales travaillent dur depuis deux ans. Comme bien d’autres professionnels de santé, ces salariés font partie des Français en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Ces Sarthois sont constamment sollicités et doivent sans cesse s'adapter, au gré des vagues de la pandémie et des différentes règles fixées par le gouvernement.

"Sous tension en permanence"

"Le personnel fait énormément d'efforts pour s'adapter au jour le jour voire par demi-journée", rapporte Florence Bezaux déléguée syndicale CGT chez Biogroup Laborizon Maine - Anjou. "Depuis 2020, c'est long", témoigne-t-elle. "Nous constatons une fatigabilité du personnel. Du stress aussi. Nous sommes sous tension en permanence. Nous avons la sensation de courir tout le temps". Pour faire face, la direction de l'entreprise a recruté de nombreuses personnes en renfort. Rapidement, un service dédié uniquement à la gestion des tests Covid a été créé. Il emploie environ un tiers des quelques 300 salariés du groupe en Sarthe et dans le Maine et Loire.

"C'est usant"

Depuis le début de la crise sanitaire, "une pression pèse sur les laboratoires", constate Florence Bezaux, secrétaire dans le service "activité routine" et agent du support technique. "Forcément, le personnel de ces laboratoires est le premier touché". La déléguée du personnel résume : "C'est usant!". Au retour des vacances de Noël, début janvier, le laboratoire a analysé jusqu'à 11.000 tests PCR par jour, soit quasiment tous les prélèvements de ce type réalisés en Sarthe. (Les tests antigéniques étant analysés rapidement sur les lieux de prélèvement, par exemple les pharmacies).

Les nouvelles règles de test des élèves a fait baisser la pression sur les labos

L'annonce, le 10 janvier 2022, de nouvelles règles de test pour les élèves a permis une relative bouffée d'oxygène chez Laborizon. Depuis cette date, les parents doivent pratiquer trois autotests à leurs enfants, s'ils sont "cas contact" et non plus un test antigénique ou PCR avant deux autotests. "Nous avons constaté, dans la foulée, une baisse d'environ 30% de la fréquentation des sites de prélèvement", rapporte Caroline Marmey, infirmière chez Biogroup Laborizon Maine - Anjou. La déléguée CFDT remarque avec soulagement que l'ambiance est moins électrique dans les files d'attente. "Nous disposons d'un peu plus de temps, c'est moins tendu", explique-t-elle. Caroline Marmey se souvient de journées particulièrement difficiles, début janvier : "Lorsque des personnes ont attendu plusieurs heures dehors, dans le froid et la pluie, on peut admettre qu'il y ait une certaine impatience", reconnaît-elle.