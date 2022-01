Tests Covid: les laboratoires sarthois tournent à plein régime

"Nous atteignons une activité record". Sophie Chalmin, la directrice générale de Biogroup Laborizon Maine Anjou, n'a pas le temps de souffler en ce moment. "Nous sommes actuellement à plus de 10 000 tests par jour. Le dernier pic, c'était à Pâques, l'année dernière, il y en avait eu un record à 8 000. Or là, c'est 10 000 tubes par jour depuis une semaine". Les onze labos sarthois tournent à plein régime. Avec le variant omicron, ils ont du se réorganiser. "Tous nos salariés sont très fortement engagés sur nos centres de dépistage. Ils font des grosses semaines, des heures supplémentaires, notamment les week-ends". Mais ce n'est pas suffisant, alors le groupe s'est mis à recruter. "Des préleveurs, des secrétaires, des étudiants aussi". Plusieurs centaines de contrats à durée déterminée ont été signés depuis le début de la pandémie mais les labos manquent toujours de bras.

Sophie Chalmin, directrice générale de Biogroup Laborizon Maine Anjou © Radio France - yann lastennet

Faire appel aux étudiants en biologie

Pour les aider à tenir la cadence, le gouvernement a publié un décret les autorisant à faire appel aux étudiants en biologie moléculaire et cellulaire. C'est une bonne chose pour Sophie Chalmin. "Nous avons déjà pas mal travaillé avec les étudiants pendant les vacances mais là nous sommes en période d'examens, de partiels, donc c'est plus difficile de les embaucher". Autre annonce du gouvernement : la création de centaines de centres de dépistage en France, à côté des centres de vaccination pour mutualiser les personnels. "C'est une bonne chose" estime la directrice générale de Biogroup Laborizon Maine Anjou. Mais si cela va donner encore plus de travail aux labo. "Nous savons pris toutes les mesures pour pouvoir assurer cette activité sur le plateau technique" explique Sophie Chalmin qui affirme avoir passé commande de test PCR bien avant le déferlement de la vague omicron.

Le personnel des laboratoires ne peut pas aller plus vite

Malgré les renforts de personnel, les files d'attentes sont impressionnantes devant les centres de dépistage où il faut parfois patienter plusieurs heures avant de se faire tester. Ce qui crée parfois quelques tensions. "Je trouve que c'est un petit peu difficile pour le personnel qui donne beaucoup, qui va très vite. Vous voyez, le midi, on essaye de se relayer pour que le personnel puisse prendre des pauses et que la file, que le débit ne s'arrête jamais. Donc, c'est vrai qu'on fait tout ce qu'on peut".

Selon Sophie Chalmin, quand une personne rentre dans le centre de dépistage, il faut moins de deux minutes pour l'enregistrer et moins de deux minutes pour le prélèvement. Quant aux scolaires qui viennent se faire tester, impossible de leur réserver une file spéciale. "Il y a aussi les personnes à mobilité réduite... alors on essaye bien sûr de faire au mieux. On essaye d'aller très vite". Selon la directrice de Biogroup Laborizon Maine Anjou, le résultat du test est connu dans les 24 heures.

