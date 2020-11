Quels sont les délais pour obtenir les résultats des tests Covid dans le Calvados ? A part certains cafouillages reconnaissent les laboratoires et l'Agence Régionale de Santé, dans leur immense majorité, les résultats des tests sont connus en moins de 48 heures, voire en 24 heures.

Tests Covid : il ne faut pas plus de 48h pour obtenir les résultats dans le Calvados

En Normandie, 46% des résultats des tests Covid sont rendus en moins de 24 heures. La proportion est un peu plus faible dans le Calvados, où elle s'établit à 35%. Mais on reste globalement sous la barre des 48 heures, sauf exception. Les labos réussissent à répondre à la demande. Même si celle-ci a augmenté. On est passé, selon les chiffres de l’ARS de 1464 tests par jour il y a un mois dans le Calvados, à 2337 aujourd’hui. Une augmentation due aux virus de l’hiver, qui entraînent des symptômes, sans que ce soit forcément le Covid.

Antoine Prigent, médecin biologiste, est le directeur du laboratoire Saint Martin, directeur général de Cerballiance Normandie. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

A Caen, le laboratoire Saint Martin en réalise à lui seul un millier chaque jour. Une pièce a d‘ailleurs été spécialement aménagée pour analyser les tests Covid, comme l’explique Antoine Prigent, le médecin biologiste directeur du labo "Une vraie salle PCR, comme ce sont des prélèvements infectieux, il faut qu'on les fasse sous équipements protecteurs". Sanglée dans une surblouse, équipée d’un masque FFP2 et de gants, l’opératrice réalise des séries de 94 tests sous une hotte aspirante : "Si l'air est contaminé, ce qui risque d'être le cas, il sera filtré au sein de cette hotte et ne ressortira pas dans la pièce".

L'opératrice est protégée et travaille sous une hotte aspirante qui empêche l'air contaminé de ressortir dans la pièce où sont réalisés les tests. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

La situation a été tendue en septembre reconnait-il : "On a fait face à une demande très forte d’un coup… depuis on s’est stabilisé à un millier de tests environ par jour". Il explique qu’il a diversifié les fournisseurs pour ne pas se retrouver à court de consommable ou de réactifs. S’il le faut les autres labos du groupe Cerballiance dont il fait partie prennent le relais.

"Notre ligne rouge, c'est de ne pas dépasser 72 heures pour délivrer le résultat d'un test"

Pour l’instant, c'est le cas. La preuve Roger a eu son résultat sans trop attendre. "Je l'ai fait vendredi, j'aurais pu venir hier lundi, explique le septuagénaire. Il était cas contact et découvre en direct le résultat du test :"Négatif ! c'est bon, parce que ça fait quand même un peu peur..." Les laboratoires espèrent maintenant que les effets du confinement vont se faire sentir. Mais clairement pour l'instant ce reconfinement plus souple n’a pas du tout les mêmes effets que le premier.