Tests Covid payants : "On s'attend à une baisse de 80% du nombre de tests" en région Auvergne-Rhône-Alpes

Le déremboursement approche. A compter du 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 seront payants pour les plus de 18 ans non vaccinés. "On va devenir aveugle par rapport à l'épidémie", craint sur France Bleu Isère Olivier Vidon, président du groupe Oriade Noviale.

Bientôt terminé la gratuité ! Dès le 15 octobre, si vous n'êtes pas vacciné, il faudra payer pour obtenir un test de dépistage du Covid : 44 euros le test PCR, 22 euros le test antigénique. L'invité de France Bleu Isère ce mardi 12 octobre, Olivier Vidon, président du groupe Oriade Noviale (45 laboratoires d'analyse en Rhône-Alpes), s'attend à une baisse drastique du nombre de tests.

France Bleu Isère : Est ce qu'on peut d'abord rappeler la règle qui va s'appliquer à partir du 15 octobre ? Les tests seront payants pour qui ?

Olivier Vidon : C'est assez simple, les tests vont devenir payants pour les personnes majeures, non vaccinées et sans ordonnance. Pour les autres, les tests restent pris en charge.

Le gouvernement veut pousser les réticents à la vaccination à se faire piquer. Est ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une bonne manière de faire ?

C'est tout à fait cohérent par rapport à la stratégie de vaccination. On comprend bien la raison. Après nous, de notre point de vue, on envisage une baisse prévisible de plus de 80% du nombre de tests dans nos centres, et c'est un peu dommage dans le sens où on va devenir aveugle par rapport à l'épidémie. Parce que quand on réalise un test de PCR, ça nous permet de faire du criblage et du séquençage, donc d'avoir un vrai suivi de l'épidémie et de pouvoir voir l'apparition de variants et d'anticiper les rebonds. Là, on aura un peu moins de visibilité.

Vous attendez une baisse de 80% des tests. Quelles seraient les conséquences pour vous ? Beaucoup de labos ont embauché pendant cette crise sanitaire. Est ce que vous vous apprêtez à réduire la voilure ?

Nous avions embauché massivement des renforts. On avait 40% de personnel en plus dans nos labos au moment du pic. Même si ça a un peu diminué, on reste très mobilisés et on garde les effectifs renforcés de façon à pouvoir anticiper un éventuel rebond. On n'est pas à l'abri, il y a eu plusieurs rebonds pendant cette crise sanitaire. On reste mobilisés et prêts à reprendre si jamais l'épidémie devait avoir un sursaut.

Vous faisiez surtout des tests PCR. On va peut être moins vous en demander désormais, ce sont les plus chers à 44 euros. Les antigéniques seront eux à 22 euros, mais ils sont aussi moins fiables n'est-ce pas ?

Le test PCR garde effectivement un intérêt majeur. D'abord c'est le seul qui permet un prélèvement salivaire donc moins douloureux. Et puis, effectivement, la sensibilité n'est pas du tout la même. Le test RT-PCR est de bien meilleure performance. Après, on voit un taux de positivité qui n'est pas du tout le même dans les deux tests qu'on pratique indifféremment en fonction de la demande des patients : on a 2 % de positifs parmi les PCR, alors qu'on est qu'à 0,2% de positifs dans les tests antigéniques. Donc il y a quand même un vrai doute sur la sensibilité de ces tests...

Est ce que vous craignez de voir repartir l'épidémie s'il y a moins moins de tests de dépistage ?

Le risque, c'est que si jamais l'épidémie devait repartir à la faveur d'un variant ou d'une évolution du mode de contamination, on s'en rendra compte avec retard. C'est plutôt ça la difficulté. Et puis l'intérêt du test PCR, c'est encore une fois qu'il nous permet de réaliser du séquençage. On le fait à Grenoble dans notre laboratoire et cela nous permet de voir apparaître les nouveaux variants. Donc, on perd un outil de surveillance de l'épidémie.

Un mot concernant le dépistage du VIH, du sida. Un projet de loi vise à rendre les tests gratuits dans tous les labos sans ordonnance, c'est le projet "Au labo sans ordo". Qu'est ce que vous vous en pensez ?

Nous, on a toujours été très moteurs par rapport au dépistage, à la prévention. On a des protocoles de prévention qu'on propose au ministère et sur lesquels on travaille depuis longtemps. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Plus on rendra facile la possibilité de se faire dépister pour ces maladies, plus plus on pourra prendre en charge les patients atteints. C'est une très bonne chose.

Et vous avez vu vous aussi une baisse des tests de vie depuis la crise sanitaire ?

On a vu surtout, au moment de la fin du premier confinement, un relâchement des mœurs et une augmentation des MST importantes. Donc, c'est à surveiller.