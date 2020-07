Covid-19 : des tests de dépistage gratuits dans les Vosges pour rassurer

Pour rassurer la population, alors que les foyers épidémiques se multiplient dans la région Grand-Est, la préfecture des Vosges et l'Agence Régionale de Santé, lancent à Mirecourt une campagne de dépistage. Des tests PCR gratuits, par prélèvements dans les narines avec un écouvillon.

Ils sont plusieurs dizaines à patienter sous le soleil. Masques sur le visage, les patients viennent se faire tester alors que le coronavirus circule toujours et que le nombre de cas recensés dans le Grand-Est augmente sans que la situation soit alarmante. Pour rassurer la population en cette période de vacances, la préfecture des Vosges et l'Agence Régionale de Santé ont lancé aujourd'hui à Mirecourt et dans l'agglomération, une campagne départementale de dépistage, dont les différents sites seront connus ultérieurement.

Il faut environ 5 minutes pour effectuer un test PCR par prélèvements dans les narines avec un écouvillon. Dans la grande salle communale quatre isoloirs ont été installés desservis par trois infirmiers et un médecin. Les résultats du test sont connus 24H00 après. Si le patient est positif, il est placé en quatorzaine ainsi que les membres de sa famille.

Pas d'inquiétude particulière chez ceux qui vont passer le test, malgré la présence d'un foyer épidémique dans la commune limitrophe de Mattaincourt. Plutôt l'opportunité de savoir sans bourse déliée. La campagne de dépistage à "la grange aux sons" de Mirecourt se poursuit ce mercredi matin 22 juillet de 9H00 à 12H00.