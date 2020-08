Tests de dépistage du Covid-19 : la mairie de Paris renforce le dispositif de la capitale

La mairie de Paris renforce le dispositif de tests au Covid-19 présent dans la capitale. A compter de ce lundi 31 août, trois centres de dépistage gratuit ouvrent, ainsi que deux centres mobiles. La volonté est de couvrir quatre arrondissements de la capitale chaque jour, du lundi au samedi, avant d'être présent sur chacun d'entre eux à partir du 7 septembre.

Si vous voulez bénéficier d'un test gratuit, et sans rendez-vous, trois centres ouvrent ce lundi à Paris : devant l'Hôtel de ville dans le 4ème arrondissement, au centre sportif Emile Antoine dans le 15ème arrondissement et sur le parvis de la mairie du 19ème arrondissement. A cela s'ajoute deux centres mobiles, qui se déplaceront chaque matin puis après-midi. Ces tests PCR sont financés par l'Agence régionale de santé et l'Assurance maladie.

A compter du 7 septembre, la ville de Paris espère couvrir tous les arrondissements de la capitale avec l'installation de barnums dans chacun d'entre eux.