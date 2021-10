Tests anti-covid payants : un budget important pour les Messins non vaccinés

"Si je veux aller au restaurant je vais me payer un test j'ai pas le choix." Christelle est une habitante de Metz, et elle n'est pas vaccinée. Elle faisait des tests une fois par semaine. "Maintenant ça va être serré. Ça m'embête, avec cet argent je peux faire des courses par exemple, je peux faire plein de trucs avec, c'est énorme".

Les tests "de confort" ne seront plus remboursés

Comme beaucoup de Français non vaccinés, elle est mécontente de l'annonce du gouvernement de ne plus rembourser les tests anti-covid dits "de confort" à partir du vendredi 15 octobre. Il ne sera plus possible de venir gratuitement faire un test tous les trois jours en pharmacie ou en laboratoire pour se rendre au restaurant ou au cinéma quand il faudra un pass-sanitaire. Ils deviendront payants : 22 euros minimum pour un test antigénique, 44 euros pour un test PCR.

à lire aussi Fin de la gratuité des tests Covid-19 : les Belfortains sont mitigés

Ils sont beaucoup à vouloir réduire la fréquence de leur sortie pour éviter de créer un trou dans leur porte-monnaie, à l'image de cette jeune Messine, non vaccinée, qui ne va plus que "payer et faire des tests uniquement pour les grandes occasions". Voire même à arrêter toute sortie pour éviter les endroits où le pass sanitaire est exigé.

Des "abus" dans les pharmacies cet été

Une décision déplorable pour les non-vaccinés, mais applaudie par certains pharmaciens. "Je pense que c'est une bonne chose quand même, cet été il y a eu énormément d'abus, constate Alice Masius, pharmacienne dans le centre de Metz. Ça prenait du temps. C'était suffisamment organisé pour que ça ne pénalise pas sur ce qu'on faisait d'habitude, mais ça va nous permettre de nous reposer, c'est sûr."

Des tests qui resteront gratuits dans certains cas

Cependant, avec une ordonnance, il sera toujours possible de se faire vacciner gratuitement, en pharmacie ou en laboratoire. Les mineurs, également, continueront à se faire rembourser les tests de dépistage, ainsi que les personnes totalement vaccinées, ou avec un certificat de contre-indication au vaccin. "Je trouve ça important qu'on continue de faire des tests pour avoir du recul sur le nombre de personnes qui sont atteintes du covid", continue la pharmacienne.