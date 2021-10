Tests de dépistage payants : que vont faire les Franciliens non-vaccinés ?

Fini la gratuité des tests de dépistage. Antigénique, PCR et autotest deviennent payants dès le vendredi 15 octobre. Seuls les tests sur ordonnance de moins de 48 heures seront gratuits pour les non-vaccinés. Un test antigénique coûtera désormais 22 euros en laboratoire, 25 euros en pharmacie et 30 euros le dimanche. Pour un test PCR, le prix s'élève à 44 euros.

Dès demain, un test antigénique coûtera au minimum 22 euros en laboratoire et 25 euros en pharmacie. © Maxppp - Vanessa MEYER

Des conséquences sur le budget des non-vaccinés

Pour ceux qui n'ont reçu aucune dose, il va donc falloir se faire vacciner ou payer de sa poche pour continuer à avoir accès aux lieux qui requièrent le pass sanitaire. Dans le 15e arrondissement de Paris ce jeudi matin, beaucoup de non-vaccinés sont venus profiter de leur dernier test gratuit. À la pharmacie de Beaugrenelle, Christine, qui se fait d'habitude tester toutes les semaines, a pris sa décision : "Je vais voir mon parrain en Ehpad chaque dimanche, donc je n'ai pas le choix. Je me serais faite vacciner dans tous les cas mais j'ai attendu le dernier moment pour le faire parce que je n'aime pas les vaccins." Elle a donc d'ores et déjà pris rendez-vous ce vendredi pour sa première dose.

S'il y a ceux qui se résignent, d'autres ne comptent pas céder à la vaccination. Odile "n'a pas confiance en la technologie de l'ARN messager" et préfère payer des tests "pour aller à la piscine" en espérant que cela ne dure pas très longtemps. Elle évoque aussi ressentir "une pression à se faire vacciner" qui la repousse d'autant plus à commencer le processus. De son côté, Benjamin, "ne croit pas aux études concernant le vaccin". Il a donc prévu d'adapter son budget : "Je vais payer de ma poche. Je compte sur mes petits revenus pour payer les 22 euros minimum de test, jusqu'à ce que ça change. J'ai prévu de faire un test maximum par semaine." Un budget de 88 euros en plus donc chaque mois pour ce jeune actif.

Mais le poids sur le budget dépend aussi du mode de vie. Léna est une retraitée de 81 ans, de passage à Paris. Elle n'a reçu aucune dose, traumatisée d'avoir "failli mourir" lors de son vaccin contre la grippe, mais pour elle, la fin de la gratuité des tests n'a aucun impact sur son quotidien : "Je vis à la campagne donc je ne bouge pas ou rarement. Je ne vais ni au cinéma, ni au restaurant, ni au théâtre. Depuis le premier confinement, c'est la quatrième fois que je me fais tester, donc pour l'instant, c'est comme ça. Je suis à la campagne, je plante mes fleurs (rires)." En France, il reste actuellement encore 25 % de la population totale qui n'a reçu aucune dose.