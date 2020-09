Tests rapides antigéniques : "des tests fiables mais moins sensibles", explique Professeur Pawlotsky

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mardi que des tests de dépistage rapides du coronavirus, dits "tests antigéniques", seront déployés à partir de cette semaine dans les hôpitaux de l'AP-HP. 100.000 tests ont été commandés et sont en cours de livraison mais il faut encore "mettre en place les essais pilotes" avant d'envisager un "déploiement" sur le territoire, précise ce mercredi sur France Bleu Paris, le chef du service biologie et pathologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne).

Des tests moins fiables ?

Présentés comme moins fiables que les tests PCR , le professeur Jean-Michel Pawlotsky, nuance : "le terme 'fiable' n'est pas tout à fait exact, ils sont fiables mais sont moins sensibles que les tests PCR. De temps en temps, il peut y avoir des négatifs chez des sujets qui ont des quantités de virus relativement faibles."

Pour le professeur Pawlotsky, cette nouvelle technique couplée aux tests PCR doit permettre de dépister plus vite et plus massivement. "Ces tests vont être très utiles pour séparer l'activité de diagnostic, c'est à dire la recherche de cas positifs, et l'activité de dépistage, qui est plutôt la recherche de cas négatifs qui est effectué sur de grandes populations, par exemple les entreprises , pour permettre aux gens de continuer de travailler."

Pourquoi sont-ils plus rapides ?

Ces tests antigéniques, réalisés toujours par un prélèvement avec un grand coton-tige dans le nez, nécessite moins de gros moyens pour analyser les résultats car ils recherchent les protéines du virus et non son ADN comme les PCR. Pour cela, les particules sont mélangées avec un réactif, ce qui permet d'avoir le résultat au bout de quinze ou vingt minutes.

Quand les tests antigéniques seront-ils accessibles au grand public ?

"Nous attendons un arrêté ministériel aujourd'hui ou demain, pour permettre l’utilisation de ces tests comme des tests rapides d'orientation de diagnostic. L'assistance publique des hôpitaux de Paris va mettre en place quelques essais pilotes pour montrer la faisabilité de la chose, et ensuite le déploiement va pouvoir se faire", explique le Pr. Pawlotsky.

Toutefois, le virologue de l'hôpital Mondor estime que ces tests rapides doivent etre destinés aux "opérations de grande envergure, par exemple, les universités à la rentrée, par exemple sur le tour de France, par exemple le monde du spectacle", car ils sont "plus souples, et parfaitement adaptés à cela." En revanche, si vous avez des symptômes ou que vous êtes cas contact, il recommande toujours de passer par la procédure habituelle, à savoir, "aller en labo et passer le test PCR", quitte à devoir faire la queue.