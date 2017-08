Tête plate du nourrisson : "Si on couche les bébés sur le côté, le nombre de morts subites risque d'augmenter"

La Haute autorité de santé va publier deux mémos sur le risque de "tête plate" du nourrisson. D'après une association, la recrudescence du syndrome est liée au couchage sur le dos. Mais pour François-Marie Caron, pédiatre à Amiens, coucher les bébés sur le côté multiplie le risque de mort subite.

A la demande de l’association de patients le Lien, qui a saisi la HAS en avril dernier, la Haute autorité de santé va élaborer deux documents de prévention du risque de "tête plate" chez les nourrissons, la plagiocéphalie. Le 28 juin dernier, la HAS a inscrit à son programme l'élaboration de deux mémos, l'un à destination des professionnels de santé, et un autre à destination des parents. Une décision motivée par "l'augmentation de la fréquence des cas d'asymétrie crânienne" observée "depuis la mise en oeuvre des recommandations de couchage sur le dos pour prévenir la mort subite du nourrisson", écrit la HAS. Mais pour le pédiatre François-Marie Caron, qui exerce notamment au CHU d'Amiens et est membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, il ne faut surtout pas renoncer au couchage des bébés sur le dos.

Le syndrome de la tête plate disparaît de lui-même dans 98 % des cas" - François-Marie Caron

-La Haute autorité de santé va éditer des mémos pour prévenir le syndrome de la tête plate, est-ce une bonne chose pour vous ?

Oui, car il y a beaucoup de désinformation sur le sujet, et les parents s'inquiètent. Il est donc important que la HAS rappelle les conseils de prévention, et surtout, qu'elle rappelle qu'il faut continuer à coucher les enfants sur le dos, pour éviter la mort subite du nourrisson. Il faut savoir que le syndrome de la tête plate disparaît de lui-même dans 98 % des cas. Il n'y a par ailleurs aucune preuve scientifique que la tête plate provoque des scolioses, des déformations de la mâchoire ou encore des retards de développement. Le problème est uniquement esthétique, et pour les 2 % de bébés pour lesquels le syndrome ne disparaît pas de lui-même, un kiné peut tout à fait le régler.

Ce n'est pas le couchage sur le dos qui provoque la tête plate"

-Vous-même, voyez-vous plus de bébés à tête plate qu'avant ?

Oui, c'est vrai, lors de mes consultations, je vois davantage d'enfants à tête plate depuis 1994, date où on a conseillé aux parents de coucher les bébés sur le dos. Mais c'est aussi à partir de cette date que le nombre de morts inattendues du nourrisson a considérablement baissé en France. Avant 1994, je voyais quatre ou cinq morts inattendues du nourrisson par an. Aujourd’hui, heureusement, ça n'arrive quasiment plus jamais. C'est aussi à partir de 1994 que sont apparus les sièges auto pour bébés et les cosy qui se placent sur les poussettes. C'est donc le moment où l'on a commencé à mettre les bébés dans une position contrainte où ils ont le cou bloqué, même pendant la journée. C'est plutôt ce phénomène qui cause la tête plate, et non le couchage sur le dos.

-Comment éviter aux bébés d'avoir la tête plate ?

Il faut les coucher sur le dos la nuit, et les laisser jouer librement le jour. Plutôt que de laisser son bébé dans un transat, dans un cosy ou un cocon en journée, il faut le porter à bras et le faire jouer sur un tapis d'éveil, le stimuler. Je conseille de le faire jouer sur le ventre deux fois dix minutes par jour, en le faisant regarder a gauche et à droite, pour que le cou soit bien mobile. Aux États-Unis, les coussins cale-bébé, et autres autres nids cocons sont interdits à la vente ! En France, on ne peut pas interdire la vente de produits de puériculture, mais il faut savoir que certains de ces objets inutiles présentent un risque d'étouffement du bébé.

Les parents me disent : "On ne sait plus qui croire!"

-Craignez-vous que les parents se remettent à coucher leur bébé sur le côté ?

C'est déjà le cas, j'en vois de plus en plus qui les couchent sur le côté ! Ces parents me disent : "On ne sait plus qui croire!" Ils sont très inquiets en lisant que coucher son bébé sur le dos provoque la tête plate, même si ça n'est pas vrai. Si on couche les bébés sur le côté, on risque de voir le nombre de morts subites se multiplier. Chaque année en France, 100 à 150 morts inattendues du nourrisson sont causées par des gestes de couchages non conformes. Notre pays compte 0.35 morts subites du nourrisson pour 1.000 naissances, alors que la moyenne européenne est de 0.25. Il y a un ordre de priorité : c'est d'abord d'éviter la mort subite. Et si le nourrisson a la tête plate, le problème s'arrangera de lui-même, et surtout, le bébé sera toujours vivant !