Tétra Médical à Annonay : le chef d'entreprise connaissait les dangers selon une chercheuse de l'Inserm

L'affaire Tetra Médical sera examinée par le conseil des Prud'hommes le 20 juin prochain. 72 anciens salariés de l'usine d'Annonay attaquent leur ancien employeur après avoir été exposés à de l'oxyde d'éthylène, un gaz toxique et cancérogène.

Depuis l'ouverture de la cellule d'urgence dédiée début mars , quarante ex-salariés ont été vus par un médecin, et quinze personnes ont été orientées vers un accompagnement psychologique. Quant à la plateforme téléphonique prévue pour les ayants-droits - comme les retraités ou les familles des anciens employés - elle a reçue huit appels.

Des groupes de parole se tiennent également à Davézieux, et des ex-salariés vont rencontrer ce mardi soir et ce mercredi soir une chercheuse de l'Inserm, spécialiste des maladies professionnelles. Annie Thébaud-Mony répond aux questions de France Bleu Drôme Ardèche.

FBDA : Pour commencer, l'oxyde d'éthylène est-il aussi toxique que l'amiante ?

Annie Thébaud-Mony : C'est un cancérogène et qu'il n'y a pas de gradation dans l'action des cancérogènes. Malheureusement, ce sont des substances extrêmement toxiques qui entraînent des maladies graves et mortelles. Et de plus, l'oxyde d'éthylène est mutagène, c'est-à-dire qu'il peut entraîner des mutations aux générations suivantes et il est également toxique pour la reproduction. Donc, c'est un produit qu'on peut considérer même plus toxique que l'amiante.

FBDA : Dans ces conditions, y-a t-il moyen de rassurer aujourd'hui ces salariés ? Qu'est ce que vous allez leur dire ?

Annie Thébaud-Mony : Ce que je vais évoquer avec eux, c'est surtout le fait que l'oxyde d'éthylène a probablement des conséquences sur la santé sans qu'on puisse dire qui va être atteint. Parce que c'est l'une des grandes chances aussi de l'organisme humain : il ne répond pas de façon systématique. Cependant, pour ça, il faut aussi un suivi médico- psychologique mais aussi médical et clinique qui permette à ces personnes, au fil du temps, d'anticiper éventuellement des mesures et des évolutions sous formes de maladies ou de malformations. Un suivi pourrait être renforcé sur les grossesses. Nous sommes en train de chercher quels sont les spécialistes avec lesquels nous pourrions travailler pour assurer le suivi des personnes elles-mêmes, mais aussi de leurs enfants.

FBDA : Vous prônez la mise en place d'un protocole collectif. Pourquoi ?

Annie Thébaud-Mony : Si vous voulez, ça changerait au moins trois choses. La première, c'est ne pas être suivi seulement par un généraliste qui fait ce qu'il peut mais qui ne connait pas la plupart du temps les problèmes de maladies professionnelles, d'impact du travail et d'une substance comme celle-là sur l'organisme. Le suivi médical serait renforcé par des examens appropriés. Aussi, ça sécuriserait les personnes qui savent à ce moment-là qu'elles sont suivies avec un lieu où elles peuvent poser les questions. Et ce sera répercuté sur les spécialistes qui peuvent répondre. La troisième chose, c'est que ça permettra de connaître les personnes qui ont des soucis de santé après avoir été exposés à l'oxyde d'éthylène. D'un point de vue de santé publique, c'est très important.

FBDA : Est-ce qu'il faut comprendre que pour vous, la cellule d'urgence mise en place il y a un peu plus d'un mois n'est qu'un début mais n'est pas suffisante ?

Annie Thébaud-Mony : C'est exactement ça. C'est un début parce qu'il s'agit de ne pas laisser les gens dans la nature. Il fallait faire et le faire dans l'urgence. Mais ce n'est pas suffisant, on le sait en s'appuyant sur l'expérience d'un certain nombre de salariés qui ont été gravement exposés notamment à l'amiante et qui ont bénéficié de ce suivi.

FBDA : Vous parlez d'inertie coupable de la part des autorités sanitaires depuis des années. Qui visez-vous ?

Annie Thébaud-Mony : Le premier responsable de la prévention dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise. Nul n'est censé ignorer la loi. Il savait que l'oxyde d'éthylène était dangereux. Il y avait des mesures dans le code du travail qui n'avaient pas de raison d'être différées. Ensuite, évidemment, je vise les instances comme la médecine du travail. Le CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail a alerté à plusieurs reprises et n'a pas été entendu. Et malheureusement, le médecin du travail ne s'en est pas fait le relais. Après, il y avait les contrôles par l'inspection du travail et les autres corps administratifs qui pouvaient jouer un rôle. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation analogue à celle de l'amiante, où on diffère indéfiniment pour des raisons financières les dispositions de prévention qui auraient permis d'éviter cette exposition des salariés et les banaliser.

Un point auquel je tiens beaucoup : c'est que l'information aurait dû être donnée. Il a été dit que c'est un gaz lourd et qu'il n'y avait pas de danger, ce qui est une information erronée. Alors que c'est dans le code du travail : il est absolument dangereux, il n'est pas recommandé. Il est obligatoire de donner une information précise sur les risques encourus, surtout lorsqu'il s'agit de cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques bien compris.