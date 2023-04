Thénac : prenez soin de vous au salon Les chemins de la prévention

La première édition du salon "Les chemins de la Prévention" a lieu ce week end à Thénac, près de Saintes en Charente Maritime. Une quinzaine de stands qui proposent des techniques de bien-être pour le corps et l'esprit ; yoga, sophrologie, réflexologie, services à domicile... bref, il y a de tout !

Un salon organisé par Les Enchanteuses, une association basée à Saintes, qui propose justement des ateliers en lien avec la prévention et le bien être.

C'est ouvert à tous, gratuit, avec en prime des séances de découverte de massages bien être ! L'idée : Comment prendre soin de sa santé physique et mentale, sans forcément passer par du médical ?

Une quête de bien être, au delà du médical

Rencontrée sur place, Patricia n'est pas là par hasard : "J'ai eu un cancer et je ne m'en suis jamais remise (...) j'ai encore des douleurs dans le corps" et rien ne la soulage. Alors elle teste la réflexologie plantaire, une sorte de massage des pieds. Une discipline pratiquée par Palmira Junchat : " Lorsque l'organisme ne va pas bien, ça laisse également un impact sous les pieds et on sait qu'il faut travailler ces zones là. Ce sont des soins de bien être complémentaire, des soins médicaux et bien évidemment. "

Isabelle, une infirmière, est également venue au salon, en quête de soin pour elle, mais aussi pour ses patients, elle a fait un atelier sur le burn-out : "Déjà après le covid, il y avait une grosse souffrance, puis encore après en 2022 et elle est toujours là et en 2023, on se dit que ça va crescendo. J'ose espérer que ça ira mieux. On est là pour ça aussi. Dans la positive attitude pour les patients.... Mais aussi pour prendre soin de nous ! c'est aussi important parce qu*'un professionnel qui ne va pas bien, ne peut pas bien prendre en charge un patient.** Et nous, c'est notre passion, les patients."*

RDV a Thénac à la salle Hélène Neveur