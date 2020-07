Thermalisme : Aïga resort ouvrira ses portes début août à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)

"Aïga" signifie "eau" en occitan. Le centre thermal, qui ouvrira ses portes le 1er août à Châtel-Guyon, est tout entier dédié à l'eau qui soigne et qui apporte bien-être. 35 millions d'euros ont été investis dans ce projet. Visite du chantier en avant-première.

Le rush pour l'ouverture dans trois semaines

Des bruits de perceuses, des échafaudages, de la peinture fraîche : pour le moment, le complexe ressemble à une fourmilière. Des dizaines d'ouvriers sont sur le pont pour terminer les travaux. Sylvain Serafini, président d'Aïga resort, fait le tour du propriétaire. On peut découvrir les bassins et les bains de boue, les salles de massage sous l'eau. La couleur rouge lave domine dans certaines zones. Dans l'entrée, le bleu et le vert apportent de la luminosité. Le complexe s'étend sur 15 000 mètres carrés. Outre le centre thermal, on y trouve un spa, une résidence de tourisme 4 étoiles, 90 appartements pour seniors, un restaurant de 90 couverts et un centre de recherche et de formation sur le microbiote.

Un bain de boue à Aïga resort © Radio France - Paul Tilliez

Sylvain Serafini n'est pas inquiet : "On a un premier challenge, c'est d'ouvrir, et que les clients qui nous font confiance réussissent leur séjour. On devait ouvrir le 27 avril, mais le 17 mars tout s'est arrêté. Ce qui fait qu'on a décalé la date d'ouverture au 1er août".

Pour assurer la sécurité des 300 premiers clients, le jour de l'ouverture, les 140 employés ont reçu une formation : lavage des mains, respect de la distanciation physique.

Une piscine avec un solarium à Aïga resort © Radio France - Paul Tilliez

Un concept unique en son genre

Ce qui fait la particularité de ce complexe, c'est son centre de recherche et de formation sur le microbiote, ces bactéries qui peuplent notre intestin. La station de Châtel-Guyon, spécialisée dans les pathologies digestives, entend améliorer encore ses connaissances sur la flore intestinale et surtout former ses clients.

Le Docteur Didier Chos, président de l'Institut européen de diététique et de micronutrition, est consultant chez Aïga resort : "Le microbiote est étroitement dépendant de ce qu'on lui donne à manger. Beaucoup de personnes n'ont pas l'alimentation qui leur convient, et on va profiter du séjour à Châtel pour mettre en place un changement alimentaire." Concrètement, les curistes vont apprendre à mieux se nourrir.