Thermalisme en Terre de Cévennes

Avec Bagnols-les-Bains et La Chaldette, la Lozère possède deux stations thermales pour curistes et touristes, concourant à l’activité économique et à l’attractivité du "Pays des sources".

Situées au pied du Mont Lozère pour l’une et au cœur de l’Aubrac pour l’autre, Bagnols et La Chaldette sont deux centres de cure thermale éloignés géographiquement mais réunis dans la gestion. L’eau de Bagnols les bains est particulièrement riche en éléments minéraux. Elle est classée eau bicarbonate sodique. Ses propriétés sont recommandées en cas d'affection ORL, de l'appareil digestif et pour les affections métaboliques, surpoids, stress, hypertension artérielle. Bagnols-les-Bains bénéficie d’une source d’eau chaude jaillissant de la montagne à une température de 41,5 °C. La station de Bagnols-les-Bains était déjà très prisée à l'époque romaine. Ce sont des fouilles qui ont exhumé la source originelle et son bassin carré, et Sidoine, évêque de Clermont, au Ve siècle, vantait déjà, dans une missive, les vertus curatives des eaux de Bagnols. Au début du VlIème siècle, Sainte-Enimie, fille de Clotaire II, y serait venue, par ordre de son père pour traiter une "lèpre" qui lui couvrait le visage. En 1837, la station de cure thermale est agrandie, embellie et le 23 novembre 1857, la station thermale est reconnue d'utilité publique par Décret Impérial.

L'eau de Bagnols les bains est particulièrement riche en éléments minéraux

L’existence des stations thermales a pour fondement l’exploitation de sources minérales aux vertus thérapeutiques reconnues. Le mot « thermalisme » est employé pour la première fois en 1845 ; il désigne alors l’usage médical des eaux minérales et ce n’est qu’en 1933 qu’il est utilisé dans son acception actuelle d’exploitation des sources minérales dans des stations thermales. Les villes d’eaux attirent des personnes malades qui viennent chercher là un soulagement à leur souffrance.

Des travaux à venir

Le chantier va être lancé dès le 12 novembre. La station thermale de Bagnols-les-Bains va subir une véritable cure de jouvence en abandonnant un espace et une décoration des années 70 pour une configuration optimisée, aux tonalités contemporaines. Une rénovation qui s’appuiera sur le patrimoine de l’époque romaine toujours visible, afin de le mettre en valeur.

La station thermale de la Chaldette

Aux cures traditionnelles s'ajoute l'activité de remise en forme ouverte de février à novembre, particulièrement appréciée des adeptes de loisirs nature, notamment des randonneurs.

C’est un complexe moderne niché au cœur de l’Aubrac dont l'architecture épouse harmonieusement le cadre naturel. Pensé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, l'établissement permet aux curistes d'apprécier le paysage traversé par le Bès grâce de larges baies vitrées.

Sa source captée à 52 mètres de profondeur, d'une eau de 35,2°C est particulièrement riche en éléments minéraux. Elle est classée eau bicarbonate sodique. Ses propriétés sont recommandées en cas d'affection ORL, de l'appareil digestif et pour les affections métaboliques, surpoids, stress, hypertension artérielle. Aux cures traditionnelles s’ajoute l’activité de remise en forme ouverte de février à novembre, particulièrement appréciée des adeptes de loisirs nature, notamment des randonneurs.

La nature de l'eau de La Station Thermale La Chaldette possède de grandes vertus dans le traitement des problèmes digestifs et métaboliques

En plus d'être source de bien-être et de détente, les effets d’une source chaude (41,5 °C), sulfurée et bicarbonatée, se conjuguent à ceux d’une source froide (9,5 °C), pour soigner les affections rhumatismales, l’asthme et les allergies respiratoires.

Première région thermale de France, l’Occitanie ne cesse de développer cette activité économique qui concentre plus de 3000 emplois dans la région. Les établissements investissent à la fois dans leurs équipements de soins et dans les espaces de bien-être.

Avec ses 28 établissements, la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée s’affirme comme la place forte du thermalisme en France. Première destination thermale, d’Amélie-les Bains à Cauterets, elle satisfait à la totalité des 12 indications qui relèvent du thermalisme thérapeutique en France. Eaux chaudes sulfurées ou bien eaux minérales sulfatées calciques : dans les deux cas, l’efficacité des eaux thermales de la région est due à leur composition physico-chimique particulièrement adaptée à certaines pathologies. Ses thermes sont réputés en particulier pour la rhumatologie, les voies respiratoires, la phlébologie, mais aussi pour des affections comme la surcharge pondérale, les maladies métaboliques, l’anxiété, le stress.