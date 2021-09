Thermes de Châtel Guyon : des curistes privés de soins par les problèmes d'alimentation en eau

Voilà plus d'une semaine que le problème dure et ce lundi, des curistes excédés, et en peignoir, ont fini par aller manifester aux portes de la direction d'Aïga resort, gestionnaire des thermes de Châtel Guyon. "J'ai six soins par jour normalement", raconte Claire, arrivée il y a une semaine de Haute-Loire. "Comme ils sont programmés de 10h à 13h, et qu'à 9h, l'eau s'arrête, je n'ai pas de soins." Michèle, curiste d'Isère, abonde. "Je m'en vais samedi et j'ai toujours mal partout, je suis toujours sous cachets. Je suis prise en charge à 100%, alors la Sécu va rembourser à la cure mais j'aurai passé trois semaines au camping, ça va me revenir à peu près à 1500 euros, pour rien du tout."

Impactés par les dysfonctionnements du resort thermal, certains de ces curistes ont le sentiment d'être venu à Châtel Guyon pour rien. © Radio France - Juliette Micheneau

Michèle, curiste d'Isère, a le sentiment d'être venue en cure à Châtel Guyon, "pour rien" Copier

Des dysfonctionnements que reconnait bien volontiers Monique Hilaire, la directrice d'Aïga resort. "Effectivement, les curistes ne peuvent pas avoir tous leurs soins sur une période assez limitée le matin, entre 9h et 11h, pour tous les soins qui consomment beaucoup d'eau. Depuis l'ouverture, on a un souci d'approvisionnement en eau thermale."

Une ouverture déjà retardée au 9 août pour les cures médicales, mais les ennuis se sont accumulés. Sur les trois forages qui alimentent les thermes, une première pompe a lâché début août. Une deuxième a grillé fin août et celle qui alimente aujourd'hui l'établissement fourni une eau trop chargée en gaz explique Monique Hilaire.

Quand les curistes pâtissent du manque d'eau thermale. Reportage à Châtel Guyon. Copier

Un retour à la normale dans la semaine

Même embarras du côté de la municipalité de Châtel Guyon, engagée par contrat, à fournir un certain volume d'eau par jour aux thermes. "Effectivement, depuis dix, quinze jours, on a quelques difficultés de pompage, transport et exploitation sur l'ensemble du réseau thermal", assume Frédéric Bonnichon, le maire de Châtel Guyon. "On travaille main dans la main avec l'équipe des thermes, on cherche des solutions, mais c'est vrai que ponctuellement, il y a moins d'eau que ce qu'on souhaitait". L'élu, comme la directrice d'Aïga resort, tablent sur un retour à la normale d'ici ce jeudi.

Frédéric Bonnichon, maire de Châtel Guyon Copier

"On est vraiment dans les réglages techniques, ça peut paraître incompréhensible d'en être là, avec un établissement neuf, un réseau qui est complètement neuf, eh bien oui, c'est parfois compliqué de faire tourner un prototype", ajoute Frédéric Bonnichon.

Ajustements de planning et compensations

Ils sont depuis lundi quelques 700 curistes à Châtel Guyon. Monique Hilaire, directrice d'Aïga resort assure qu'il y a des possibilités de report des soins sur des créneaux où l'eau est disponible et précise que les soins non effectués ne seront pas facturés à l'Assurance maladie qui couvre ces cures médicales.

Elle confirme aussi les difficultés de recrutement de l'établissement et le départ de plusieurs kinés roumains ayant entraîné la suppression de soins.

Des conséquences pour Châtel Guyon ?

Le maire de la ville veut croire que ce ne sont que des ajustements à faire et assure aux nostalgiques des anciennes thermes municipales que les bâtiments, vétustes, n'auraient pas fait une saison de plus. Frédéric Bonnichon pense aussi que les curistes resteront fidèles à la spécificité des eaux de Châtel Guyon, réputées dans les pathologies digestives.

Avis partagé par le propriétaire du camping de la Croze, où les curistes représentent 40% du chiffre d'affaire. "Les curistes rhumato, c'est sûr ne reviendront pas. Ceux qui sont vraiment impactés par le digestif, ça paraît compliqué qu'ils quittent Châtel", estime Christophe Bragard. "On a des clients, même s'ils ne boivent que l'eau, ça leur fait déjà un énorme bénéfice. Ces gens là, même s'ils ne reviennent pas l'année prochaine, ils reviendront je pense d'ici deux, trois ans, quand tout tournera rond". Mais d'ici là, les débuts compliqués du resort thermal pèsent sur son chiffre d'affaire et pour ce camping, ce sont des investissements pour l'avenir qui ne se font pas.