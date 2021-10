Thierry Devimeux, préfet de l'Ardèche : "Il faut tenir au moins cinq jours pour lever le masque à l'école"

Le préfet de l'Ardèche fait monter la pression. Les contrôles des pass sanitaires se sont multipliés depuis trois jours dans le département. Thierry Devimeux, invité sur France Bleu, exhorte les Ardéchois à se faire vacciner. Le taux d'incidence est passé lundi à 50 cas pour 100 000 habitants.

Vingt départements en France sont toujours à la traîne pour ralentir l'épidémie de coronavirus et l'Ardèche en fait partie, contrairement à la Drôme. Le département peine à baisser suffisamment son taux d'incidence. Les petits Ardéchois à l'école, contrairement aux enfants de la Drôme depuis ce lundi matin, ne peuvent toujours pas retirer le masque à l'école. Cela pourra peut-être être le cas après les vacances de Toussaint qui débutent samedi. Thierry Devimeux, préfet de l'Ardèche, est l'invité de France Bleu pour faire le point sur les mesures et restrictions sanitaires, et la vaccination en Ardèche.

France Bleu Drôme Ardèche - Pour retirer le masque à l'école il faut passer sous la barre des 50 Covid pour 100.000 habitants pendant cinq jours d'affilée... S'approche-t-on de cet objectif en Ardèche ?

Thierry Devimieux, préfet de l'Ardèche - Nous sommes à un taux d'incidence de 50. Cela fait un mois alors que la France a entamé une baisse constante du taux d'incidence et donc de l'évolution de cette pandémie. Cela fait un mois qu'on Ardèche nous plafonnant aux alentours de 60. Nous avons eu un infléchissement ces derniers jours qui est intéressant. Il va voir tenir maintenant pendant au moins cinq jours pour pouvoir lever le masque à l'école (notamment après les vacances de Toussaint, lors de la rentrée scolaire le 8 novembre, ndlr). C'est une règle nationale. 60 de taux d'incidence, cela veut dire que le virus circule encore en Ardèche et qu'on ne peut pas baisser la garde. Il faut que l'on reste très prudent dans l'application des gestes barrières notamment pour les enfants.

On est donc tout juste à la limite de 50 cas pour pour 100.000 habitants ce lundi matin... Qu'est-ce qui coince en Ardèche ? Pourquoi depuis un mois, on était au-dessus ?

Très probablement, les scientifiques le disent, il y a une corrélation très forte entre taux d'incidence et taux de vaccination. Quand une population est peu vaccinée, le virus circule et donc le taux d'incidence est élevé. En Ardèche, nous avons des difficultés pour vacciner l'ensemble de la population et donc, assez logiquement, le taux d'incidence reste plus élevé que la moyenne.

"Il y a une difficulté qui est répartie sur tout le territoire, un peu plus forte dans le Sud-Ardèche, mais c'est globalement toute l'Ardèche qui a du mal à se faire vacciner."

Un trentenaire sur quatre n'est pas vacciné, selon l'Agence régionale de santé... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?

Effectivement, le taux de vaccination des personnes âgées est plutôt bon, conforme à la moyenne nationale. Le taux de vaccination des jeunes moins de 20 ans est lui aussi conforme à la moyenne nationale. Mais pour les 25-55 ans, la population qui travaille et qui a beaucoup de contacts sociaux, qui sort, etc, le taux de vaccination est très nettement en retard d'à peu près dix points par rapport à la moyenne nationale.

Et pourquoi ? C'est une stature ?

J'ai du mal à le savoir. Il y a un certain nombre de personnes qui sont réfractaires et puis d'autres. Ils ne font pas l'effort de se faire vacciner malgré tous les efforts que nous mettons en place pour avoir des centres de vaccination, pour la médecine de ville et pour faire un certain nombre d'opérations pour aller vers eux c'est à dire de proposer la vaccination lors de manifestations, pour que ceux qui ont du mal à prendre rendez-vous ou à se déplacer exprès saisissent l'opportunité et se fassent vacciner. C'est vrai qu'il y a une difficulté qui est répartie sur tout le territoire, un peu plus forte dans le Sud-Ardèche, mais c'est globalement toute l'Ardèche qui a du mal à se faire vacciner.

"Quand on dit je ne veux pas me faire vacciner parce que c'est ma liberté, peut-être, mais ça a un impact et ça dégrade les libertés collectives."

Vous aviez dit sur notre antenne que les personnes non vaccinées étaient égoïstes. Est ce que vous maintenez ?

Oui, je le pense. Alors il y a des gens qui ont peur, je le comprends parfaitement, il faut qu'ils aillent voir un médecin pour que le médecin leur explique, éventuellement, les rassure. Je dis que c'est égoïste parce que beaucoup de gens mettent en avant, sur les réseaux sociaux en particulier, leur liberté, le respect de leur liberté. Mais la liberté individuelle commence où commence celle des autres, et donc là, on parle plutôt de liberté collective. Vous preniez l'exemple des enfants qui portent le masque... Oui, ils portent le masque parce que le taux d'incidence est trop élevé. Si le taux d'incidence est trop élevé, c'est parce que les gens sont insuffisamment vaccinés. Quand on dit "je ne veux pas me faire vacciner parce que c'est ma liberté", peut-être, mais ça a un impact et ça dégrade les libertés collectives.

Peut-on mettre toute cette situation en rapport avec la vaccination ? On l'a vu la semaine dernière, le taux d'incidence avait augmenté à cause de trois clusters en Ehpad...

C'est vrai, on sait, on connaît les raisons techniques qui font monter le taux d'incidence. Mais pourquoi il y a des clusters en Ehpad ? Parce que le virus circule. Le virus n'apparaît pas de manière spontanée dans l'Ehpad. C'est parce que c'est des gens l'amènent dans l'Ehpad, involontairement bien évidemment. Les gens l'amènent parce que le virus circule. Deux conséquences pour moi en termes de politique publique : mettre l'accent encore une fois sur la vaccination et respectez bien les gestes barrières. C'est le sens de toutes les opérations de police et de gendarmerie que j'ai menées ce week-end sur les marchés, dans les bars et les restaurants, pour rappeler aux gens, à travers les contrôles, l'importance de porter le masque, l'importance de respecter le pass sanitaire pour que tout faire pour que le virus ne circule pas.

Les hospitalisations n'explosent pas dans le département, les cas de réanimation non plus. Finalement, c'est quoi le problème ?

La réalité, c'est que le virus circule toujours et que donc notre situation est toujours très fragile. Cela peut tout à fait repartir, de manière d'ailleurs assez brutale et donc il faut que nous maintenons une vigilance collective. La vigilance la plus simple, c'est le port du masque. Mais si on peut se vacciner, c'est mieux, c'est une protection qui dure sur le long terme.