Thionville : des fresques pour accompagner les bébés hospitalisés en néonatalogie

Dans le service de néonatalogie de la maternité Bel-Air, à Thionville, les murs se sont ornés de magnifiques fresques souriantes et colorées, pour accompagner les bébés et leurs parents au cours de leur séjour à l'hôpital.

On n'aime jamais vraiment se rendre à l'hôpital, encore moins en néonatalogie : cela signifie que notre bébé, tout juste né, a besoin de soins parfois lourds pour démarrer dans la vie... Alors pour égayer un tant soit peu les couloirs de ce service si particulier, une artiste mosellane, Mélissa Fries, y a peint des fresques très colorées. Le service de néonatalogie a été le premier à s'installer dans cette nouvelle partie de l'hôpital en 2019, quand le reste du pôle Femme-Mère-Enfant de Bel-Air, a déménagé en février 2021.

Une jolie pieuvre souriante vous accueille à l'entrée du service © Radio France - Julie Seniura

Le projet a été financé par l'association La Pédiatrie Enchantée, qui œuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés en Lorraine, avec le soutien du Rotary Club de Thionville-Malbrouck.

Accompagner les parents dans ces moments difficiles

La crise sanitaire a beaucoup retardé le travail de l'artiste-peintre, qui a dû interrompre son travail au cours de l'année 2020. Mais plus que quelques finitions, et les fresques seront achevées. Mélissa Fries, l'artiste plasticienne, a peint des végétaux et des animaux souriants, pleins de malice et très colorés, sur le thème des quatre saisons. "Plus que des éléments disparates, j'avais envie de donner une ambiance au lieu, qui était complètement vierge quand je suis arrivée, explique l'artiste. C'était un nouvel hôpital, avec des murs tout blancs. Je voulais créer une ambiance agréable, bienveillante : quelque chose de très doux, pour accompagner les gens dans ces moments très difficiles."

C'est une conception de l'art qui est utile. Ce n'est pas un art désintéressé, ça aide les gens à vivre mieux

Les fresques de Mélissa Fries se déclinent sur le thème des quatre saisons © Radio France - Julie Seniura

Une immense pieuvre toute bleue nous accueille d'un joyeux "Hey !" à l'entrée du service. Puis, au gré des murs et des couloirs : une taupe assoupie contre une carotte, un renard emmitouflé dans son écharpe, ou un hérisson sous son parapluie. Le tout au rythme des quatre saisons : automne et hiver en soins intensifs, quand le bébé arrive dans le service, que les temps sont un peu durs. Puis printemps et été, où la vie reprend ses droits. "Ce ne sont pas des moments toujours faciles pour les parents : une hospitalisation de leur nouveau-né, ce n'était pas l'idée de la maternité qu'ils s'étaient faits", témoigne Alizé Drouineau, cadre de santé en néonatalogie à la maternité de Thionville. "Quand les enfants changent de secteur, les parents voient également ce changement de saisonnalité, de décor : c'est une avancée dans l'hospitalisation".

Les bébés, trop petits, ne perçoivent pas forcément les fresques en détail, mais indirectement, ils en ressentent les effets : "C'est surtout les soins qu'on leur prodigue : quand les parents sont apaisés, les soignants sont apaisés. Ils le ressentent", explique Alizé Drouineau.

Dans les services de pédiatrie, où les enfants sont plus grands, là aussi les fresques dédramatisent le séjour à l'hôpital. "Quand l'artiste-peintre est là, avec son chariot dans les couloirs, il peut y avoir des échanges : des enfants qui s'arrêtent, qui s'installent. Ca amène d'autres discussions sur les couleurs, les matières, les textures", explique Sophie Smenda, chargée de projet à la Pédiatrie Enchantée.

Dans les chambres également, les animaux ont pris place sur les murs © Radio France - Julie Seniura

Des décors appréciés aussi par les soignants

Les personnels de l'hôpital eux aussi, sont enchantés par les fresques de Mélissa Fries : "Travailler dans un décor aussi gai et coloré, c'est quand même agréable !", témoigne Alizé Drouineau. Surtout qu'ils ont été activement associés au projet : ce sont eux qui ont défini le thème des quatre saisons. Cela leur a même permis de mieux s'approprier, de bien s'acclimater dans les locaux tout neufs de la nouvelle maternité.

L'artiste aussi, a ressenti le bonheur que ses dessins ont suscité : "Les gens s'arrêtent, me disent "Merci, ça nous fait du bien de voir ça", explique Mélissa Fries. Car pénétrer dans ce service, où l'on chuchote spontanément, où résonnent les bruits réguliers des machines, ce n'est pas évident. "Quand je suis arrivée la première fois, c'était impressionnant. Rajouter une petite touche de couleur, un personnage auquel on peut se raccrocher pour penser à autre chose, ça fait du bien."

Un autre projet de fresque est en cours de réalisation en ce moment dans le service pédiatrie de l'hôpital Bel-Air de Thionville.