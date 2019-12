Thionville poursuit ses efforts contre l'obésité infantile

Thionville, France

Les bonnes habitudes s'acquièrent tôt, surtout en matière de santé. Or c'est à l'enfance et à l’adolescence que se situent souvent le début de l'obésité, un fléau qui touche 17% des enfants de 6 à 17 ans selon Santé Publique France, et auquel la ville de Thionville s'est attaquée dés 2016 et le lancement d'un vaste programme de prévention du surpoids et de l’obésité chez l’enfant. Une action qui se décliné désormais à l’échelle de la Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville.

Discours adapté

Ce lundi, une vingtaine d'enseignants de grande section de maternelle se verront remettre une mallette à la fois pédagogique et ludique pour sensibiliser les plus jeunes au "mieux manger" et à l'importance de l'exercice physique. "Cette mallette contient des fiches thématiques, des temps de parole, de coloriages, de chants" détaille Pauline Patout, chargée de mission santé auprès de la collectivité thionvilloise et invitée de France Bleu Lorraine. Avec un discours adapté : "On ne parle pas aux enfants de 5 ans de surpoids ou d'obésité, mais de l'alimentation en générale et de la découverte du monde."

Des résultats positifs

Les retours des enseignants qui proposent déjà à Thionville ce programme de prévention sont déjà positifs selon Pauline Patout. "Le goûter des enfants change et ils sont nombreux à s'inscrire dans des clubs sportifs suite à ce programme." Un lien est également fait avec les parents, car l'environnement dans lequel évoluent les enfants est primordial, avec un livret à ramener à la maison, ou des temps d'échanges organisés dans les écoles.