Thionville sera une des huit villes ambassadrices du Téléthon 2021

C'est avec le sourire que Christelle Blondeau, coordinatrice de Moselle Ouest pour l'Afm Téléthon, l'a annoncé ce mercredi : "On aura la chance d'avoir la ville de Thionville, qui sera la ville ambassadrice pour le Grand Est lors du Téléthon".

La ville mosellane fera donc partie des huit villes ambassadrice, les 3 et 4 décembre, lors du prochain Téléthon, qui aura pour thème "Les lumières sur le Téléthon". Elle aura donc les honneurs de la télévision, "avec un programme qui est en train de mûrir et que nous dévoilerons prochainement", explique la coordinatrice. La ville sera présente lors du lancement, le vendredi, de ce grand rendez-vous caritatif annuel de 30 heures, qui a pour but de lever des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques.

Mais Thionville ne sera pas la seule commune à participer à cette édition 2021. "Il y a plein de villes et de petits villages en Moselle qui sont aussi mobilisés et que sont souvent, aussi, de très très beaux Téléthons, quelque soit la manifestation, raconte Christelle Blondeau. Le terrain reprend du service. On sera dans les rues, dans les villages, on fera une manifestation, comme on les connaissait. Surement masqués, ça c'est sûr, mais on fera quelque chose."

A ses côtés se trouvera Noémie, 10 ans, qui est la marraine de l'événement pour la Moselle et qui est atteinte d'une amyotrophie spinale. Depuis l'année dernière, c'est le Téléthon qui lui permet de financer son traitement. Des injections à 80 000 euros, qu'elle doit refaire tous les quatre mois.

L'année dernière, avec l'édition covid, 77,29 millions d'euros avaient été récoltés, un chiffre qui était en baisse par rapport à 2019.