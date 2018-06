Un robot pour aider les chirurgiens à poser une prothèse de genou, c'est une première en Lorraine, cette technique vient d'arriver à la clinique Ambroise Paré de Thionville. C'est même quasiment une première en France, seulement deux hôpitaux, Brest et Lyon, ont adopté cette technologie.

Il s’agit d’une fraise qui travaille les os pour poser une prothèse. C'est bien plus précis que la main humaine car ce robot connait votre genou par coeur. Il l'a modélisé, ce qui lui permet ensuite de creuser dans l'angle parfait, la fraise s'ajuste toute seule. Le chirurgien ne fait que tenir l’outil robotique et surveiller sur un écran. Du coup, la plaie est trois fois plus petite, la prothèse est mieux posée, elle dure plus longtemps, et le patient récupère mieux.

Comment ça fonctionne ? démonstration. Copier

L'objectif est que le patient rentre chez lui le soir même, avec un genou tout neuf. Alors qu'auparavant il pouvait rester hospitalisé une bonne semaine.