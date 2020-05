Thomas Hottier, médecin biologiste : "les tests sérologiques ne sont pas un passeport immunitaire"

Il existe aujourd'hui deux types de tests : virologique et sérologique. Le premier permet, en principe, de détecter la présence du virus grâce à un prélèvement réalisé au niveau du pharynx, en passant par le nez avec un coton tige. Le second, qui consiste à analyser un échantillon de sang, révèle ou non la présence d'anticorps censés indiquer si l'on a été porteur du virus, sans forcément en avoir développé les symptômes.

Ces tests sont désormais disponibles partout sur le territoire. Seulement, à qui s'adressent-ils ? Et surtout, sont-ils utiles et fiables ?

Test virologique

Aujourd'hui, ce test est réservé aux français qui présentent les symptômes du Covid-19 ou aux personnes contacts, c'est à dire celles avec qui ont côtoyé les malades. Dans la mesure où la France est chaque jour en capacité d'en réaliser un plus grand nombre, ce type de tests commence aussi à être réalisé auprès des patients qui doivent subir une intervention chirurgicale.

L'utilité de ce test, c'est qu'il permet de casser la chaîne de transmission, dans la mesure où le résultat est positif. En effet, le malade est alors isolé, les personnes contacts sont testées et, à leur tour, possiblement placées en quatorzaine. En revanche, ce n'est pas parce que le résultat est négatif que le patient n'est pas porteur, car il peut très bien se trouver dans la phase d'incubation.

Il n'est réalisé que sur ordonnance, pour les malades, et sur "consigne" de l'Assurance Maladie, pour les personnes contacts asymptomatiques. Il est gratuit, depuis le 11 mai, remboursé à 100% par l'Assurance Maladie.

Test sérologique

Il est accessible à tous, mais il est payant. Il peut-être réalisé en laboratoire ou à l'aide d'un test vendu à l'unité. Il doit permettre de dire si l'on a été en contact avec le virus, puisqu'il permet de déceler la présence d'anticorps. Seulement, la Haute Autorité de Santé émet des réserves, que Thomas Hottier, l'un des dirigeants du groupe Inovie, appuie.

Pour ce médecin biologiste, dont le groupe est l'un des leaders des laboratoires privés en France, ce test n'est "pas un passeport immunitaire, dans la mesure ou _rien ne prouve aujourd'hui que ceux qui l'ont déjà eu ne peuvent à nouveau le développer_, ni que la quantité d'anticorps a un moment précis soit suffisante pour se prémunir contre une nouvelle contamination".

Ce test, selon Thomas Hottier, ne serait donc pas nécessaire pour un individu lambda, sauf à rassurer faussement l'individu en question. Il l'est en revanche :

En complément d’un test virologique (s'il s'est révélé négatif, par exemple, malgré la présence de symptômes)

(s'il s'est révélé négatif, par exemple, malgré la présence de symptômes) Pour réaliser une étude épidémiologique (Comprendre rétrospectivement l'évolution du virus au sein d'une population ou d'un groupe précis)

Par ailleurs, peu de tests sérologiques apparaissent fiables, parmi les dizaines fabriqués et commercialisés partout en France. Une liste doit d'ailleurs prochainement être publiée par le CNR (Centre National de Référence) de l'Institut Pasteur.