Le retour de Thomas Pesquet sur Terre encore retardé

Après plus de six mois dans l'espace, Thomas Pesquet va rentrer dans les prochains jours. Mais son retour a été pour la deuxième fois reporté. Explications.

La Nasa et SpaceX ont reporté pour la deuxième fois en quelques jours le décollage de la fusée qui doit emmener quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), en raison d'un "problème de santé mineur" chez l'un des membres de l'équipage. Ils doivent remplacer les quatre astronautes de Crew-2, dont le Français Thomas Pesquet, qui se trouvent dans l'ISS depuis avril.

Retour vers le 10 ou 11 novembre

Thomas Pesquet devait initialement revenir sur Terre dans d'ici la fin de semaine. Mais l'équipe d'astronautes qui doit prendre la relève enchaîne les retards. Premier décollage de leur fusée prévu dimanche dernier, raté car la météo n'était pas bonne. Deuxième décollage programmé ce mercredi 3 novembre, mais l'un des quatre astronautes a un problème de santé "mineur" de dernière minute. Ce n'est pas le Covid et ce n'est pas grave, dit la NASA sans plus de précision.

Si tout va bien, l'équipe de la mission Crew-3 doit donc désormais s'envoler pour l'ISS ce dimanche matin vers 3h et demi heure française. Ensuite, il y a un passage de relais de quelques jours. L'ancien équipage va transmettre toutes les informations nécessaires, montrer où en sont par exemple les expériences scientifiques qu'il faut poursuivre. Après cela seulement, Thomas Pesquet et ses trois collègues pourront rentrer sur Terre, probablement en milieu de semaine prochaine, mercredi 10 ou jeudi 11.

Un programme chargé à son retour

Mais à peine arrivé sur la planète bleue, Thomas Pesquet n'aura pas le temps de se reposer. Un programme chargé l'attend déjà car le retour sur Terre ne signifie par la fin de la mission. Après un amerrissage au large de la Floride aux États-Unis, l'ancien pilote de ligne doit déjà filer au Texas. Il devrait y rester quelques heures, le temps de passer des tests biologiques. Ces examens médicaux sont importants pour s'assurer qu'il se réhabitue bien aux conditions terrestres, notamment à la gravité.

Après ce court séjour aux États-Unis, direction Cologne en Allemagne et le centre européen des astronautes. Sur place, il sera également suivi afin d'observer la réadaptation du corps humain à un voyage spatial. Thomas Pesquet devrait y rester moins d'un mois, avant de prendre une semaine de vacances, bien méritée. Le commandant de bord de l'ISS repartira ensuite à Houston au Texas début décembre.

L'aventure spatiale est loin d'être terminée pour Thomas Pesquet. Il pourrait même repartir une troisième fois dans l'espace. "Ses deux premières missions se sont bien passées et c'est un très bon élément, assure Olivier Sanguy de la cité de l'espace à Toulouse. Alors s'il veut repartir, il le pourra".

"Il est loin d'avoir perdu tous ses muscles"

Sur le réseau social Twitter, le premier français à avoir pris les commandes de l'ISS a plaisanté sur ses conditions physiques à son retour sur Terre. Le 22 octobre dernier, Thomas Pesquet a posté une image humoristique, laissant comprendre qu'il aurait perdu du muscle pendant sa mission dans l'espace.

Pas d'inquiétude, toutefois, il ne devrait pas revenir complètement métamorphosé. "Il va quand même revenir en bon état, il est très loin d'avoir perdu tous ses muscles, rassure Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la cité de l'espace à Toulouse. Mais c'est vrai que les deux grands effets d'un séjour prolongé en apesanteur dans l'espace, c'est la perte musculaire et la perte osseuse. Là-haut, on ne pèse plus rien"

Pour contrer les effets de l'apesanteur, les astronautes s'astreignent à deux heures de sport tous les jours. "Ils ont un vélo et un tapis roulant pour courir, et ils tirent sur des élastiques ou des ressorts pour continuer les efforts musculaires", explique le médiateur scientifique.

Si une perte musculaire et une perte de masse osseuse est inévitable, cette activité physique permet de maintenir les astronautes un minimum en forme. Thomas Pesquet, qui mesure 1 mètre 84, aura également gagné quelques centimètres à son retour sur Terre. "L'apesanteur terrestre tasse les vertèbres, or il n'y a pas d'apesanteur dans l'espace, précise Olivier Sanguy. Mais il retrouvera très rapidement sa taille".