Thomas Pesquet de retour sur Terre le 2 juin

La NASA vient d'arrêter la date. Sauf imprévu, c'est le 2 juin prochain que l'astronaute normand Thomas Pesquet fera son retour sur Terre. Il aura passé au total 196 jours en orbite dans la station spatiale internationale.

On l'apprend ce jeudi, la Nasa vient d'arrêter la date et c'est donc le 2 juin prochain que Thomas Pesquet devrait retrouver la Terre ! Cela signifie 15 bons jours supplémentaires à bord de la station spatiale internationale (ISS) pour l'astronaute normand dont le retour était initialement prévu entre le 10 et le 15 mai.

Le 2 juin sauf imprévu

A en croire les spécialistes et l'équipe de l'agence spatiale européenne, c'est une bonne chose pour le Français pour qui tout se passe "à merveille" dans l'espace. Le Dieppois n'est pas impatient de rentrer, si ce n'est pour retrouver ses proches évidemment. Le 2 juin est donc la date aujourd'hui avancée mais attention elle pourrait encore changer. Les imprévus sont fréquents dans ce type de mission. Nous venons encore d'en avoir la preuve cette semaine. Un vaisseau-cargo devait rejoindre la station. Son départ a été reporté en raison d'un problème technique. Un imprévu qui repousse du même coup la prochaine sortie de Thomas dans l'espace.

196 jours dans l'espace

Ce qui est certain, c'est que le séjour du normand ne pourra, quoi qu'il arrive, pas être prolongé très au-delà du 2 juin. Il doit rentrer sur terre avec le vaisseau qui l'a amené dans l'espace. Un Soyouz dont la durée de validité est d'environ 200 jours pour la bonne conservation des gaz qu'il contient. Le 2 juin, Thomas Pesquet aura déjà passé 196 jours en orbite...

