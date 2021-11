Thomas Pesquet de retour sur Terre lundi

Thomas Pesquet et trois autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale dimanche. Ils amerriront au large de la Floride lundi midi. Ils auront passé plus de six mois dans l'espace.

L'équipage de Crew-2, composé de Thomas Pesquet, du Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, rentrera sur Terre lundi avant l'arrivée à bord de l'ISS des quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage a été plusieurs fois retardé notamment à cause de la météo. L'arrivée des astronautes n'est pas prévue avant lundi, 13h14 heure de Paris.

"Alors qu'on se prépare à partir, il y a un peu un sentiment doux-amer", avait déclaré plus tôt vendredi Thomas Pesquet lors d'une conférence de presse depuis la station spatiale. "Il se pourrait qu'on ne revienne jamais voir l'ISS, et c'est vraiment un endroit magique."

Le Normand de 43 ans était dans l'espace depuis le 24 avril.

La descente à bord de la capsule Dragon durera environ 15 heures. La capsule sera ensuite récupérée sur l'un des lieux d'arrivée possibles, au large de la Floride, par un bateau de SpaceX. Lors de sa précédente mission "Proxima", en 2016-2017, il avait atterri dans les steppes kazakhes. L'amerrissage sera donc une première pour lui. Cela devrait "être un peu plus doux sur l'eau", a dit Thomas Pesquet. "Ensuite ce qu'il peut se passer, c'est que ça bouge un peu." "On a déjà un peu le mal de mer en rentrant sur terre, donc là en rentrant sur mer ça risque d'être encore pire, mais on verra bien", a-t-il ajouté.

Crew-2 est la deuxième mission régulière assurée par l'entreprise d'Elon Musk pour le compte de la Nasa.

Si les conditions météo le permettent, l'équipage suivant composé de deux Américains et d'un Allemand, devrait regagner la station en début de semaine prochaine. Pour l'instant, ils sont en quarantaine au Centre spatial Kennedy.

Pendant son séjour dans la Station spatiale, Thomas Pesquet nous a fait profité de ses nombreuses photos de la France prises depuis l'espace.