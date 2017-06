VIDÉOS - Thomas Pesquet espère retourner dans l'espace "assez rapidement"

Quatre jours après son retour sur Terre, Thomas Pesquet a raconté mardi en conférence de presse ses conditions de vie à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute français estime avoir vécu "des trucs incroyables" et espère retourner "assez rapidement" dans l'espace.

Retrouver l'air frais après six mois à bord de la Station spatiale internationale a été "un soulagement", a confié mardi Thomas Pesquet à l'occasion de sa première conférence de presse depuis son retour sur Terre. Mais l'astronaute français a admis qu'il espérait "repartir dans l'espace assez rapidement".

Retrouver sa compagne, manger du fromage... et prendre une douche

"On a un côté un peu explorateur", a commenté Thomas Pesquet. "On est très content de revenir, mais aussi très content de repartir", a-t-il ajouté. L'astronaute français, revenu sur Terre vendredi 2 juin d'une mission de six mois dans l'espace a fait le récit mardi, pendant 45 minutes environ, de cette aventure, devant les journalistes réunis au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Il a commencé par décrire son état physique, expliquant se rétablir "très vite", confirmant le sentiment livré avant la conférence de presse par son médecin. "Moins de douze heures" après son retour sur Terre il était, selon lui, "fonctionnel".

Thomas Pesquet a tout de même dû passer ses premières heures sur terre assis, en raison de difficultés à retrouver l'équilibre. C'est dans cette position qu'il a pris et savouré sa première douche, "un grand moment" qui a "duré dix minutes", a-t-il confié, même si ses "premiers petits plaisirs" après son retour sur Terre vendredi ont d'abord été de retrouver sa compagne et de déguster du fromage.

Pas conscience de sa popularité et de l'impact de ses photos

Mais l'astronaute français n'a pas caché son souhait de retourner dans l'espace dès que possible, pour revivre les "trucs incroyables" qu'il a connus pendant les six mois passés à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. L'apesanteur l'a peut-être privé de douche pendant sa mission, mais elle lui manque déjà. "La sensation de flotter est très agréable, alors que là, chaque mouvement me coûte un peu. Vendredi j'avais l'impression d'avoir des élastiques accrochés aux bras", a décrit Thomas Pesquet. "Cette sensation de légèreté me manque", a-t-il reconnu. Nul doute pour lui qu'il retournera dans l'espace "assez rapidement" : "Il faut toujours avoir quelque chose dans le viseur, un objectif". Interrogé sur cette forte volonté de repartir vite, Thomas Pesquet a estimé que cela était "peut-être un peu égoïste", mais qu'il aimait à penser que cette aventure, il la vivait aussi "pour les gens".

Sortir de l'accord de Paris sur le climat est irresponsable

Le spationaute est d'ailleurs longuement revenu sur sa volonté de partager son expérience, notamment à travers les très nombreuses photos de la Terre vue de l'espace qu'il a prises et postées sur les réseaux sociaux. Reconnaissant qu'il n'était "ni reporter, ni photographe", il a encouragé le public à "se saisir de ses photos". Mais Thomas Pesquet ne veut pas jouer un rôle politique, "on ne peut pas tout me demander", a-t-il commenté.

"Il y a un travail à faire sur ces photos qui n'est pas le mien. Si les gens ont envie de dire 'la Belgique est trop éclairée la nuit, il ne faut plus éclairer les autoroutes, parce qu'on a vu les photos de Thomas Pesquet', tant mieux", a estimé l'astronaute. Il est toutefois sortie de sa réserve en répondant à une question politique : concernant la position des États-Unis sur l'accord de Paris sur le climat, il juge la décision de Donald Trump d'en sortir "irresponsable".

Ses photos et ses interventions régulières dans les médias ou avec les écoles ont participé à la popularité de l'astronaute français, dont il assure ne "pas vraiment" avoir eu conscience : "je pense qu'on a un devoir d'expliquer ce qu'on fait. Mais je n'ai rien à vendre, je n'ai pas besoin d'aller en tournée, de vendre un album. Si ça marche, ça veut dire que les gens s'intéressent à l'espace. Ça ne veut pas dire que c'est lié à moi. C'est l'aventure qui est importante, pas tellement la personne".