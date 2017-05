Thomas Pesquet redescend sur Terre ce vendredi 2 juin. Emission spéciale sur France Bleu Normandie

Vendredi 2 juin, Thomas Pesquet, l'astronaute normand, aura passé 196 jours,18 heures et 49 minutes dans l'espace et 3148 tours de Terre. Pour célébrer son retour sur Terre, France Bleu Normandie vous propose deux journées d'émissions spéciales.

Rappelez-vous, c'était le 17 novembre 2016. Le Normand Thomas Pesquet décollait à 21h20 de Baïkonour, au Kazakhstan, pour rejoindre la Station spatiale internationale. Avec l'astronaute américaine Peggy Whitson et le cosmonaute russe Oleg Novitsky, il part pour une mission de 6 mois.

Vendredi 2 juin, Thomas Pesquet pose les pieds sur terre

La date du retour de Thomas Pesquet a été dévoilé au mois d'avril par la NASA. lnitialement prévu à la mi-mai, son retour se fera le vendredi 2 juin. Cela fera 196 jours,18 heures et 49 minutes de présence dans l'espace pour l'astronaute Normand. Et pour ceux qui se posent la question : 3148 fois le tour de la Terre.

Les Normands fiers de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet est né à Rouen et a vécu son enfance à Dieppe. Et toute la Normandie a suivi son aventure au long de ses 6 mois, notamment avec les photos qu'il a pris de la région.

Tout comme pour son départ, France Bleu Normandie prépare des émissions spéciales ce jeudi 1er juin et vendredi 2 juin.

Jeudi 1er juin

►16h – 19h Emission spéciale avec Sylvain Geffroy et notre spécialiste Jean-Paul Croizé, ancien journaliste du Figaro et spécialiste des missions spatiales. Avec eux, nos invités exceptionnels Jean-Loup Chrétien, premier Français dans l'espace en 1982, Jean-Pierre et Claudie Heigneré, tous les deux spationautes (Claudie a été la première astronaute française à voler à bord de la Station spatiale internationale (ISS)).

Dernier passage de Thomas Pesquet au-dessus de la Normandie, jeudi 1er juin, visible de 22 :57 à 23 :06

Vendredi 2 juin

►09 :00 – 09 :45 Experts spécial retour Thomas Pesquet. Jean-Paul Croizé répond à nos auditeurs.

►10 :00 – 10 :45 On cuisine ensemble : Une intervention de Jean-Paul Croizé sur la cuisine de l’espace

►11 :00 – 12 :00 Des questionssur Thomas Pesquet dans la finale du Normandiequizz

►14 :00 – 16 :00 Le retour en direct. Richard Gauthier avec Jean-Paul Croizé.

►16 :00 – 17 :00 Le retour en direct.

Un timing précis pour le retour de Thomas Pesquet sur Terre

Pour infos, la journée de ce vendredi 2 juin de Thomas Pesquet est déjà organisée selon les horaires suivants :

Vendredi 2 juin, Thomas Pesquet se réveille à 6 :00

Embarquement dans Soyouz 8 :30

Fermeture des portes 9 :30

Le Soyouz se détache de l’ISS 12 :47

Allumage retrofusées du Soyouz pour s’éloigner de l’ISS 12 :53

DERNIER TOUR DE TERRE jusqu’à 14 :30

1ere couche de l’atmosphère 15 :30

Séparation Soyouz en trois parties 15 :35

2 parachutes de freinage 15 :55

A 1500m dernier parachute de freinage 16 :00

Contact avec le sol à 5km/h 16 :09