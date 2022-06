Thomas Pesquet raconte ses aventures devant 5000 personnes à la Cité de l'Espace de Toulouse

Ils avaient réservé leur place et l'ont attendu sous le soleil de Toulouse : 5000 personnes ont assisté à un échange avec l'astronaute Thomas Pesquet à la Cité de l’Espace de Toulouse ce vendredi 3 juin. C'était le premier grand événement post-covid à la Cité. Un point presse s'est d'abord tenu jusqu'à 17h30, puis un échange avec le public jusqu'à 19h. L'astronaute originaire de Rouen (Seine-Maritime) qui a fait ses études à l'ISAE-Supaéro de Toulouse, revient d'un second séjour à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Après la mission Proxmia en 2016-2017, il vient de passer en 2021 près de 200 jours dans l'Espace, à 400 km de la Terre.

Retour sur sa mission Alpha à bord de la Station spatiale Internationale

Thomas Pesquet a décrit ses sorties extravéhiculaires, à cinq reprises avec son binôme américain : "c'est toujours très impressionnant. J'ai été transporté par le bras robotique, c'est toujours différent et il faut toujours rester concentré."

L'astronaute a parlé des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur : l'environnement, l'éducation, la parité entre les hommes et les femmes et se réjouit que la sélection d'astronautes à laquelle il a participé -pour accueillir une nouvelle promotion en novembre- ait "attiré pas mal de filles". Thomas Pesquet encourage la jeune génération à s'inscrire au concours d'astronautes. D'ailleurs son art de la communication a fait exploser les candidatures de potentiels astronautes auprès de l'Agence spatiale européenne.

De 7h30 à 20 heures, on a un emploi du temps minuté à bord de la Station, dédié aux expériences scientifiques, techniques, au sport. Mon activité sur les réseaux sociaux c'était le matin très tôt, le soir, la nuit ou le dimanche. Ce n'est pas une obligation mais j'ai choisi de le faire à fond par conviction.

A bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a mené des centaines d'expériences européennes et françaises avec ses co-équipiers américains, japonais et russes. Ils ont par exemple étudié des vers ayant des codes génétiques proches des humains et la réaction de leurs organismes dans l'Espace, pour faire avancer a recherche sur la myopathie.

Toulouse, "pas facile à trouver depuis l'Espace"

A la question, est-ce facile de repérer Toulouse depuis l'Espace, Thomas Pesquet répond que "ce n'est pas si facile". Les villes au bord de la mer, de l'océan sont plus simples à trouver, explique l'astronaute. "J'ai mis un petit moment pour Toulouse. Mais il faut dire que la couleur rose de la ville se voit depuis l'Espace." Cela m'a fait plaisir de revoir des lieux qui me tiennent à cœur : la Cité de l'Espace, ISAE-Supaéro, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Airbus.

Thomas Pesquet a évoqué les conséquences de la guerre en Ukraine sur la coopération spatiale : "les relations se sont tendues avec les partenaires russes" de l'Agence spatiale européenne. "On ne prend pas de décisions aujourd'hui pour engager les coopérations de demain".

Les Européens, on a Ariane 5 pour l'accès à l'Espace, on peut observer la Terre, on a des satellites météo, mais on n'a pas encore de vol habité européen. A bord de la Station spatiale internationale, on continue de travailler ensemble, en bonne intelligence. La station spatiale internationale on ne pourra pas la couper en deux. Sur la lune, par contre, on ne travaillera pas avec les Russes, qui peut-être coopéreront avec les Chinois.

Objectif Lune

Cela fait un peu plus de six mois qu'il est revenu sur Terre. "Je me suis réhabitué à la vie de terrien, les premiers embouteillages m'ont fait bizarre (rires) Le temps de l'après-mission se termine. On est livrés aux scientifiques qui réalisent des expériences dont on est le cobaye, il y a le temps de remise en forme, des débriefings."

Il confie qu'il va prendre un peu de vacances avant de se préparer pour une mission sur la Lune (le premier tir habité sans descendre est prévu en 2024), donc il faut reprendre l'entrainement physique assez vite, le pilotage afin d'être sélectionné. "La grande nouveauté sera de descendre sur la surface, on n'a pas connu cela depuis Apollo" rappelle Thomas Pesquet.

Et la planète Mars ?

Avant d'aller sur Mars, Thomas Pesquet en est persuadé, il faudra d'abord en passer par la Lune, au vu des distances, des proportions. La Lune c'est 1000 fois plus loin que la Station spatiale Internationale. La Station on met trois heures à revenir sur Terre, la Lune c'est trois jours. Mars c'est une très longue trajectoire, 300 jours aller et 300 jours retour, "la moindre chose peut prendre des proportions dingues, les risques du voyage sont immenses. Faire une étape sur la Lune c'est primordial."