Thomas Pesquet vient susciter de nouvelles vocations à Toulouse

Toulouse, France

Thomas Pesquet retournera dans l'espace. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, l'a annoncé au début de l'année. Si on ne sait pas encore précisément quand (entre fin 2020 et début 2021), on sait déjà qu'il prévoit de repartir avec trois projets d'étudiants français, les trois lauréats d'un concours lancé, ce jeudi, à Toulouse.

Comme à chacune de ses apparitions, Thomas Pesquet fait toujours déplacer les foules, même plus d'un an et demi après son retour sur Terre. Ça a été le cas, ce jeudi après-midi dans l'amphithéâtre de l'université Toulouse 3 Paul-Sabatier.

Un concours ouvert à l'ensemble des étudiants français, toutes disciplines confondues, a été lancé à l'université toulousaine Paul-Sabatier. © Radio France - Magalie Lacombe

En compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, il a répondu aux questions des étudiants sur son parcours d'astronaute et ses dernières expériences mais aussi sur les modalités d'un concours qui intrigue, le concours "Génération ISS" qui est organisé par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) à l'occasion de sa prochaine mission spatiale.

Les trois projets français seront expérimentés à l'intérieur de la station spatiale. © Radio France - Magalie Lacombe

Les lauréats qui pourront se baser sur des matériels présents dans la Station spatiale internationale pour imaginer leurs expériences connaîtront leurs noms lors du prochain salon du Bourget, le 20 juin prochain. Ils auront ensuite plusieurs mois pour le mettre sur pied aux côtés de spécialistes qui les aideront.